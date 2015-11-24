veranika55 Специалист

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 1,662 Благодарностей: 1,291 КП: 0.024

2016 год. Обзор модных тенденций в хайп-индустрии. Ничего не стоит на месте. Все меняется. Моде подвержена не только одежда, но и машины, дома и даже хайп-индустрия. В хайпах тоже есть своя мода.



Рассмотрим модные тенденции 2016 года.







1. Усиление роли страховок.

Первоначально страховки предлагали только блоги и мониторы, еще профессиональные страховщики.

Однако, в 2016 году появились новые тенденции, связанные со страховками.

Они развивались по следующим направлениям :

1. Появились платформы, на которых представлены различные хайпы и страховку хайпов, расположенных на платформе осуществляла сама платформа. То есть в случае скама одного из представленных хайпов, компенсацию выплачивала сама платформа . Размер страховки определяется самой платформой и известен инвестору при внесении депозита.

2. Страховку проектов представленных на платформе покупали сами инвесторы, а в случае скама, опять же платит платформа за счет денег инвесторов. Размер страховки определяется самим инвестором. Сколько он заплатит, на столько и будет страховое покрытие.

3. Некоторые блогеры открыли страховые фонды. За счет рекламы проектов, представленных на блоге они осуществляют выплату страховки в пределах страхового фонда. Инвестор не знает сколько он получит в случае скама, но он знает общий размер страхового фонда.

4. Админ хайпа резервирует на счетах уполномоченных блогов и мониторов после внесения депозитов рефералов этих блогов и мониторов определенный процент от их депозита. В случае скама, указанный процент возмещения возвращает своим рефералам блог или монитор. Инвестор в таких случаях знает, сколько он получит от блога или монитора, по реф.ссылке которого он сделал вклад.





2. Появление хайпов на месенджере Telegram.



Дело в том, что месенджер Telegram является чуть ли не самым безопасным месенджером, который до сих пор никто не взломал. Создатели данного мененджера постоянно увеличивают "вознаграждение" тому, кто этот месенджер взломает, но таких пока не нашлось. А еще на месенджере Telegram можно создавать ботов. Этим и воспользовались создатели хайпов, введя моду на ботов. Ведь все мы знаем, что хайпы крайне уязвимы и хакеры только и делают, что взламывают скрипты хайпов, чтобы вывести деньги. А месенджер Telegram изначально безопасен.



3. Рост курса Bitcoin особенно перед Новым Годом и увеличение количества хайпов, работающих с этой криптовалютой.



Сейчас появились хайпы, которые принимают депозиты с разных платежных систем. По поступлению долларового депозита он конвертируется в Bitcoin по курсу хайпа или Blockchain. А выплата процентов и депозита происходит на платежную систему Bitcoin. Таким образом у инвесторов двойная прибыль: за счет прибыли хайпа и за счет роста курса Bitcoin, ведь конвертация происходила на момент внесения депозита. Первоначально страховки предлагали только блоги и мониторы, еще профессиональные страховщики.Однако, в 2016 году появились новые тенденции, связанные со страховками.1. Появились платформы, на которых представлены различные хайпы и страховку хайпов, расположенных на платформе осуществляла сама платформа. То есть в случае скама одного из представленных хайпов, компенсацию выплачивала сама платформа2. Страховку проектов представленных на платформе покупали сами инвесторы, а в случае скама, опять же платит платформа за счет денег инвесторов.3. Некоторые блогеры открыли страховые фонды. За счет рекламы проектов, представленных на блоге они осуществляют выплату страховки в пределах страхового фонда.4. Админ хайпа резервирует на счетах уполномоченных блогов и мониторов после внесения депозитов рефералов этих блогов и мониторов определенный процент от их депозита. В случае скама, указанный процент возмещения возвращает своим рефералам блог или монитор.Дело в том, что месенджер Telegram является чуть ли не самым безопасным месенджером, который до сих пор никто не взломал. Создатели данного мененджера постоянно увеличивают "вознаграждение" тому, кто этот месенджер взломает, но таких пока не нашлось. А еще на месенджере Telegram можно создавать ботов. Этим и воспользовались создатели хайпов, введя моду на ботов. Ведь все мы знаем, что хайпы крайне уязвимы и хакеры только и делают, что взламывают скрипты хайпов, чтобы вывести деньги. А месенджер Telegram изначально безопасен.Сейчас появились хайпы, которые принимают депозиты с разных платежных систем. По поступлению долларового депозита он конвертируется в Bitcoin по курсу хайпа или Blockchain. А выплата процентов и депозита происходит на платежную систему Bitcoin. Таким образом у инвесторов двойная прибыль: за счет прибыли хайпа и за счет роста курса Bitcoin, ведь конвертация происходила на момент внесения депозита.

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Результаты моей работы за 2016 год.

Реинкарнация CRP.center - Rainbow-IC. Elizion. __________________