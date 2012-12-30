Еvgeniwolf Специалист

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Работа как приговор. В России появится новый вид наказания



Новый альтернативный вид наказания — принудительные работы — вводится в России с 1 января 2017 года.



— Уже 9 января 2017 года, после новогодних праздников, в первый рабочий день в новом году, суды начнут приговаривать осуждённых к новому в России виду наказания — "принудительные работы", что станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, сообщили Лайфу во ФСИН Минюста РФ.



Как отмечают во ФСИН РФ, осуждённый на принудительные работы не будет изолирован от общества, что поможет его социализации. Ведь как таковых ограничений при наказании немного: нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации. Конечно, нельзя будет употреблять алкоголь и играть в карты и другие азартные игры.



В исправительных центрах, рассказали Лайфу во ФСИН РФ, не будет такой охраны, как в исправительной колонии. Однако покидать территорию центра в ночное или нерабочее время, в выходные дни осуждённый сможет лишь с разрешения администрации.



Однако, как выяснил Лайф, для осуждённых к принудительным работам есть ещё одно ограничение: такой осуждённый будет контролироваться ФСИН РФ с помощью специальных электронных браслетов, которые будут надеваться ему на щиколотку.





В ноябре 2016 года глава Минюста РФ Александр Коновалов подписал приказ № 250 "О порядке применения технических средств надзора и контроля к осуждённым к принудительным работам".





Между тем во ФСИН считают, что все ограничения для осуждённых к принудительным работам либеральны. Кроме того, у "принудительных" есть, если так можно сказать, и небольшие блага: гарантированная зарплата, медицинская страховка, проживание в общежитиях, расположенных в исправительных центрах, условия в которых более комфортные, чем в исправительно-трудовых колониях — ИТК, и даже право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы. Правда, только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации центров, рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

А после отбытия одной трети срока наказания осуждённому может быть разрешено проживание за пределами центра с семьёй, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр. Кроме того, такой осуждённый будет обязан отмечаться четыре раза в месяц в специальной комендатуре УФСИН.



— Не запрещено таким заключённым пользоваться мобильными телефонами и Интернетом, что, к примеру, запрещено в СИЗО и ИТК. Да и к врачу проживающие в исправительных центрах осуждённые смогут отправиться в обычные гражданские медицинские учреждения, воспользовавшись своим медицинским полисом, утверждают в тюремном ведомстве.



Министерство юстиции РФ позаботилось и о питании осуждённых к принудительным работам. Как следует из распоряжения ведомства, если в центре, где проживают осуждённые, не будет возможности готовить пищу, то еду им сотрудники УФСИН доставят из ближайшей колонии. А если такой колонии поблизости не окажется, то администрация центра должна будет заключить договор с ближайшей столовой или кафе и заказывать питание для осуждённых там.





Да и трудоустраивать осуждённых ФСИН РФ должен будет с учётом их пола, возраста, состояния здоровья и, по возможности, профессии.



— Конечно, если к исправительным работам приговорили доктора философских наук, а работы преподавателя философии в перечне вакантных в регионе, где расположен центр, нет, то философу, конечно, придётся идти работать разнорабочим на местный машиностроительный завод, — рассказывает собеседник Лайфа во ФСИН РФ.



Между тем в начале декабря 2016 года Минюст РФ подготовил законопроект, разрешающий направлять приговорённых к принудительным работам на предприятия вне исправительного центра. Например, на крупные стройки. Тогда осуждённые будут жить в специальных общежитиях. При этом они должны будут регулярно отмечаться в своём исправительном центре. А условия в общежитиях должны соответствовать требованиям закона.



По мнению юриста Виктора Наумова, применение наказания в виде принудительных работ прописано в УК РФ по предельно широкому кругу преступлений. В частности, данная мера наказания предусмотрена за убийство, совершённое в состоянии аффекта, доведение до самоубийства, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, заражение венерической болезнью, неоказание помощи больному, нарушение порядка финансирования избирательной кампании, требований охраны труда, неприкосновенности частной жизни или жилища.



— Данный вид наказания позволит изолировать людей, потенциально способных покончить с уголовным прошлым, от общения с рецидивистами, гуманизировать систему наказаний и снизить уровень насилия по отношению к заключённым и между заключёнными, считает юрист Наумов. — В СССР применялись аналогичные виды наказания, которые демонстрировали достаточно высокую эффективность: по данным на начало 1970-х, доля рецидивистов среди подвергнутых подобным наказаниям граждан не превышала 10%. В настоящий момент преступление повторно совершает каждый третий заключённый, — заявил Лайфу Виктор Наумов.



С юристом Наумовым согласен и правозащитник Валерий Борщёв.



— Принудительные работы — это мера наказания по решению суда, которая не противоречит конституции. И во многих странах осуждённые также обязаны работать. Это правильно, ведь принудительные работы гораздо гуманнее лишения свободы, — выразил своё мнение правозащитник, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв.





По информации ФСИН РФ, первые исправительные центры будут открыты с 9 января 2017 года в городе Ишим Тюменской области на 100 человек, в городе Георгиевске Ставропольского края — на 144 человека, в Тамбовской области — на 70 человек и в городе Уссурийске Приморского края — на 150 мест.







источник Александр Раскин. сегодня в 09:30 .life-nwes— Уже 9 января 2017 года, после новогодних праздников, в первый рабочий день в новом году, суды начнут приговаривать осуждённых к новому в России виду наказания — "принудительные работы", что станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, сообщили Лайфу во ФСИН Минюста РФ.Как отмечают во ФСИН РФ, осуждённый на принудительные работы не будет изолирован от общества, что поможет его социализации. Ведь как таковых ограничений при наказании немного: нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации. Конечно, нельзя будет употреблять алкоголь и играть в карты и другие азартные игры.В исправительных центрах, рассказали Лайфу во ФСИН РФ, не будет такой охраны, как в исправительной колонии. Однако покидать территорию центра в ночное или нерабочее время, в выходные дни осуждённый сможет лишь с разрешения администрации.Однако, как выяснил Лайф, для осуждённых к принудительным работам есть ещё одно ограничение: такой осуждённый будет контролироваться ФСИН РФ с помощью специальных электронных браслетов, которые будут надеваться ему на щиколотку.Между тем во ФСИН считают, что все ограничения для осуждённых к принудительным работам либеральны. Кроме того, у "принудительных" есть, если так можно сказать, и небольшие блага: гарантированная зарплата, медицинская страховка, проживание в общежитиях, расположенных в исправительных центрах, условия в которых более комфортные, чем в исправительно-трудовых колониях — ИТК, и даже право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы. Правда, только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации центров, рассказали Лайфу во ФСИН РФ.А после отбытия одной трети срока наказания осуждённому может быть разрешено проживание за пределами центра с семьёй, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр. Кроме того, такой осуждённый будет обязан отмечаться четыре раза в месяц в специальной комендатуре УФСИН.— Не запрещено таким заключённым пользоваться мобильными телефонами и Интернетом, что, к примеру, запрещено в СИЗО и ИТК. Да и к врачу проживающие в исправительных центрах осуждённые смогут отправиться в обычные гражданские медицинские учреждения, воспользовавшись своим медицинским полисом, утверждают в тюремном ведомстве.Министерство юстиции РФ позаботилось и о питании осуждённых к принудительным работам. Как следует из распоряжения ведомства, если в центре, где проживают осуждённые, не будет возможности готовить пищу, то еду им сотрудники УФСИН доставят из ближайшей колонии. А если такой колонии поблизости не окажется, то администрация центра должна будет заключить договор с ближайшей столовой или кафе и заказывать питание для осуждённых там.Да и трудоустраивать осуждённых ФСИН РФ должен будет с учётом их пола, возраста, состояния здоровья и, по возможности, профессии.— Конечно, если к исправительным работам приговорили доктора философских наук, а работы преподавателя философии в перечне вакантных в регионе, где расположен центр, нет, то философу, конечно, придётся идти работать разнорабочим на местный машиностроительный завод, — рассказывает собеседник Лайфа во ФСИН РФ.Между тем в начале декабря 2016 года Минюст РФ подготовил законопроект, разрешающий направлять приговорённых к принудительным работам на предприятия вне исправительного центра. Например, на крупные стройки. Тогда осуждённые будут жить в специальных общежитиях. При этом они должны будут регулярно отмечаться в своём исправительном центре. А условия в общежитиях должны соответствовать требованиям закона.По мнению юриста Виктора Наумова, применение наказания в виде принудительных работ прописано в УК РФ по предельно широкому кругу преступлений. В частности, данная мера наказания предусмотрена за убийство, совершённое в состоянии аффекта, доведение до самоубийства, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, заражение венерической болезнью, неоказание помощи больному, нарушение порядка финансирования избирательной кампании, требований охраны труда, неприкосновенности частной жизни или жилища.— Данный вид наказания позволит изолировать людей, потенциально способных покончить с уголовным прошлым, от общения с рецидивистами, гуманизировать систему наказаний и снизить уровень насилия по отношению к заключённым и между заключёнными, считает юрист Наумов. — В СССР применялись аналогичные виды наказания, которые демонстрировали достаточно высокую эффективность: по данным на начало 1970-х, доля рецидивистов среди подвергнутых подобным наказаниям граждан не превышала 10%. В настоящий момент преступление повторно совершает каждый третий заключённый, — заявил Лайфу Виктор Наумов.С юристом Наумовым согласен и правозащитник Валерий Борщёв.— Принудительные работы — это мера наказания по решению суда, которая не противоречит конституции. И во многих странах осуждённые также обязаны работать. Это правильно, ведь принудительные работы гораздо гуманнее лишения свободы, — выразил своё мнение правозащитник, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв.По информации ФСИН РФ, первые исправительные центры будут открыты с 9 января 2017 года в городе Ишим Тюменской области на 100 человек, в городе Георгиевске Ставропольского края — на 144 человека, в Тамбовской области — на 70 человек и в городе Уссурийске Приморского края — на 150 мест.

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