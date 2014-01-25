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Запасы газа в хранилищах Украины составляют 12 миллиардов кубов

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Старый Сегодня, 16:28
#1
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 1,155
Благодарностей: 118
КП: 0.058
Запасы газа в хранилищах Украины составляют 12 миллиардов кубов
Украина вошла в 2017 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах в объеме 11,993 млрд кубометров.
Об этом свидетельствует оперативная информация компании "Укртрансгаз, передает "Радио свобода".
За более чем два с половиной месяца после начала отопительного сезона запасы уменьшились на 2 миллиарда 739 млн кубометров, или на 18,6%.
Нынешние запасы на 14,3% ниже прошлогодних, но на 4,6% больше, чем в позапрошлом году.
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится от 160 до 180 дней.
НАК "Нафтогаз Украины" сообщила 31 декабря, что подписала кредитное соглашение с ведущими западными финансовыми учреждениями - Citi и Deutsche Bank.
Соглашение предусматривает получение возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. Гарантом сделки выступает Всемирный банк.
Следует так же напомнить что НАК "Нафтогаз Украины" уже более 1 года не покупает газ у российского Газпрома. Кремлевские власти больше не могут использовать газ как средство давление и наступательное оружие на народ Украины во время отопительного сезона. Благодаря своим преступным схемам, Газпром лишился самого большого покупателя газа и рынка сбыта на территории СНГ.

Специально для mmgp.ru.
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Иван Притула вне форума  
Старый Сегодня, 16:35
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 557
Благодарностей: 21
КП: 0.036
Re: Запасы газа в хранилищах Украины составляют 12 миллиардов кубов
Цитата:
Сообщение от Иван Притула Посмотреть сообщение
Благодаря своим преступным схемам, Газпром лишился самого большого покупателя газа и рынка сбыта на территории СНГ.
Что там за преступные схемы были у Газпрома, интересно. Не платить за газ, это было не преступно со стороны Украины ? Обходитесь без нашего газа ? Да замечательно. Мы рады за вас. Вот только эти долги заплатить придется по-любому, это вам не Россия , долгов не простят.
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zlata777 вне форума  
Старый Сегодня, 16:40
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,630
Благодарностей: 509
КП: 0.081
Re: Запасы газа в хранилищах Украины составляют 12 миллиардов кубов
Газпром чего хотел того добился. Вспоминаю прошлые годы, как в течение нескольких Новых Годов подряд, как только наступали предновогодние дни, то с экранов ТВ не сходила информация, что г-н Миллер "бьется" с представителями Нафтагаза или руководства Украины за цену на газ. Один раз даже за час до наступления Нового года объявляли, что достигли соглашения, маразм просто. Как-будто заранее, еще летом эти все вопросы нельзя было решить, специально нагнетали со стороны газового гиганта, тянули до конца года. Уже тогда вся эта история оскомину набила.
И вот теперь уже не бьется Газпром, а только надеется на холодную зиму и что вдруг тогда соседу понадобится его газ. Вот тогда на весь мир торжетсвенно будет объявлено - как мы помогли в трудный час народу Украины. Правда за деньги
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