bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 10,331 Благодарностей: 2,082 КП: 0.106

награды

Стали известные финансовые активы Ethereum Foundation на начало 2017 года

На начало 2017 года в распоряжении Ethereum Foundation имеется 1,161,460 ETH, 130,000 ETC, около 800 BTC, и около $3,2 млн в фиате. Такие данные следуют из публичных кошельков фонда, а также со слов основателя Ethereum Виталика Бутерина.



Соответствующая информация приведена на Reddit, где пользователь JuicyGrabs, вспомнив запись в блоге Ethereum Foundation за январь 2016 года, интересуется нынешним положением дел организации.



В комментариях приведен публичный кошелек фонда etherscan.io/address/0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae, также в дискуссию вступил сам Бутерин.



Год назад активы Ethereum Foundation составляли 2,250,000 ETH, 500 BTC и $100 000 в фиате, и как тогда заявляла организация, этих средств ей должно хватить примерно на год работы при условии, что курс ETH останется прежним.



Напомним, в начале января 2016 года ETH торговался в районе $1 (0.00216 BTC), однако с тех пор существенно вырос в цене. Пиковые показатели ETH по отношению к биткоину пришлись на середину марта (0.0363 BTC), по отношению к доллару — на середину июня (около $21).



Как отмечается также в дискуссии, из приведенной Бутерином информации следует, что существенную часть ETC фонд израсходовал.



Напомним, Ether вошел в шестерку наиболее инвестиционно привлекательных альткоинов 2016 года.



Источник. На начало 2017 года в распоряжении Ethereum Foundation имеется 1,161,460 ETH, 130,000 ETC, около 800 BTC, и около $3,2 млн в фиате. Такие данные следуют из публичных кошельков фонда, а также со слов основателя Ethereum Виталика Бутерина.Соответствующая информация приведена на Reddit, где пользователь JuicyGrabs, вспомнив запись в блоге Ethereum Foundation за январь 2016 года, интересуется нынешним положением дел организации.В комментариях приведен публичный кошелек фонда etherscan.io/address/0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae, также в дискуссию вступил сам Бутерин.Год назад активы Ethereum Foundation составляли 2,250,000 ETH, 500 BTC и $100 000 в фиате, и как тогда заявляла организация, этих средств ей должно хватить примерно на год работы при условии, что курс ETH останется прежним.Напомним, в начале января 2016 года ETH торговался в районе $1 (0.00216 BTC), однако с тех пор существенно вырос в цене. Пиковые показатели ETH по отношению к биткоину пришлись на середину марта (0.0363 BTC), по отношению к доллару — на середину июня (около $21).Как отмечается также в дискуссии, из приведенной Бутерином информации следует, что существенную часть ETC фонд израсходовал.Напомним, Ether вошел в шестерку наиболее инвестиционно привлекательных альткоинов 2016 года.

Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить! На правах рекламы

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________