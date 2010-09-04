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Стали известные финансовые активы Ethereum Foundation на начало 2017 года

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Старый Сегодня, 16:07
#1
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Стали известные финансовые активы Ethereum Foundation на начало 2017 года

На начало 2017 года в распоряжении Ethereum Foundation имеется 1,161,460 ETH, 130,000 ETC, около 800 BTC, и около $3,2 млн в фиате. Такие данные следуют из публичных кошельков фонда, а также со слов основателя Ethereum Виталика Бутерина.

Соответствующая информация приведена на Reddit, где пользователь JuicyGrabs, вспомнив запись в блоге Ethereum Foundation за январь 2016 года, интересуется нынешним положением дел организации.

В комментариях приведен публичный кошелек фонда etherscan.io/address/0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae, также в дискуссию вступил сам Бутерин.

Год назад активы Ethereum Foundation составляли 2,250,000 ETH, 500 BTC и $100 000 в фиате, и как тогда заявляла организация, этих средств ей должно хватить примерно на год работы при условии, что курс ETH останется прежним.

Напомним, в начале января 2016 года ETH торговался в районе $1 (0.00216 BTC), однако с тех пор существенно вырос в цене. Пиковые показатели ETH по отношению к биткоину пришлись на середину марта (0.0363 BTC), по отношению к доллару — на середину июня (около $21).

Как отмечается также в дискуссии, из приведенной Бутерином информации следует, что существенную часть ETC фонд израсходовал.

Напомним, Ether вошел в шестерку наиболее инвестиционно привлекательных альткоинов 2016 года.

Источник.
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bizneser вне форума  
Старый Сегодня, 17:31
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,487
Благодарностей: 272
КП: 0.114
Re: Стали известные финансовые активы Ethereum Foundation на начало 2017 года
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Как отмечается также в дискуссии, из приведенной Бутерином информации следует, что существенную часть ETC фонд израсходовал.
А куда тратятся такие большие средства? По моему это слишком большие расходы для содержания этой криптовалюты.
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