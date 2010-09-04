Microsoft добавит в Excel поддержку формата биткоина

Компания Microsoft опубликовала перечень обновлений для электронных таблиц Excel, включающие в себя поддержку биткоина. Обновления будут доступны для всех версий Excel, включая десктоп-, веб-версию и приложения для устройств под управлением Android и Windows Moblie.
Будущие изменения позволят использовать в таблицах формат биткоина, что сделает расчеты и бюджетирование более простым и удобным. К тому же, инструменты x-xbt1 и x-xbt2 могут быть использованы разработчиками во всей базе исходного кода Microsoft. Ожидается, что это обновление облегчит внедрение поддержки биткоина во всех будущих продуктах Microsoft, включая все последующие версии пакета Office и возможно, последующие версии операционных систем.
Отметим, что на протяжении 2016 года IT-гигант Microsoft не единожды публично демонстрировал свою заинтересованность в технологии блокчейн. Так, в конце сентября представители компании провели встречу с CEO блокчейн-компании Input Output (IOHK) Чарльзом Хоскинсоном, обсудив возможности, которые может предложить Ethereum Classic с точки зрения создания новых блокчейн-приложений.
Также в апреле прошлого года стратегическое партнерство с корпорацией Microsoft заключил блокчейн-консорциум R3CEV, а уже в начале ноября корпорация объявила о планах по запуску нового проекта под названием Ethereum Consortium Blockchain Network, который будет призван помочь представителям различных индустрий выстраивать более эффективную работу и создавать консорциумы.
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