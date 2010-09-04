Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,000 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Microsoft добавит в Excel поддержку формата биткоина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:05
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,331
Благодарностей: 2,082
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Microsoft добавит в Excel поддержку формата биткоина

Компания Microsoft опубликовала перечень обновлений для электронных таблиц Excel, включающие в себя поддержку биткоина. Обновления будут доступны для всех версий Excel, включая десктоп-, веб-версию и приложения для устройств под управлением Android и Windows Moblie.

Будущие изменения позволят использовать в таблицах формат биткоина, что сделает расчеты и бюджетирование более простым и удобным. К тому же, инструменты x-xbt1 и x-xbt2 могут быть использованы разработчиками во всей базе исходного кода Microsoft. Ожидается, что это обновление облегчит внедрение поддержки биткоина во всех будущих продуктах Microsoft, включая все последующие версии пакета Office и возможно, последующие версии операционных систем.

Отметим, что на протяжении 2016 года IT-гигант Microsoft не единожды публично демонстрировал свою заинтересованность в технологии блокчейн. Так, в конце сентября представители компании провели встречу с CEO блокчейн-компании Input Output (IOHK) Чарльзом Хоскинсоном, обсудив возможности, которые может предложить Ethereum Classic с точки зрения создания новых блокчейн-приложений.

Также в апреле прошлого года стратегическое партнерство с корпорацией Microsoft заключил блокчейн-консорциум R3CEV, а уже в начале ноября корпорация объявила о планах по запуску нового проекта под названием Ethereum Consortium Blockchain Network, который будет призван помочь представителям различных индустрий выстраивать более эффективную работу и создавать консорциумы.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
биткоин, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минфин добавит 20 млрд на поддержку экономики МОЛ Горячие новости 4 27.12.2016 17:52
Microsoft прекращает поддержку Skype на 85% Windows-смартфонов bizneser Новости технологий и интернета 3 25.10.2016 20:40
В новом Microsoft Excel появится поддержка биткоинов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.04.2016 23:22
Microsoft прекращает поддержку Windows 8 с 12 января 2016 года Саша Чакки Новости технологий и интернета 10 19.01.2016 19:31
Продам Надстройка PLEX v.2.2 для Microsoft Excel 2007-2013 Ivan Reign Скрипты/Программы 1 05.12.2014 20:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kingcasha
Ньюйоркский стартап Hero представил гаджет для своевременного приема лекарств
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ForexGrail - fx-grail.blogspot.com
От Sokolovsky82 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
zotovinvest - zotovinvest.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар InfernusZp
ANNO1777 - anno1777.com - экономическая игра
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Мониторинг Хайпов
Rich Club - rich-club.biz
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Где можно смотреть обновляемую статистику по футболу?
От luxury449 в разделе «Букмекерство: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube