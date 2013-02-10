Китай активно инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры

К концу 2015 года, по данным статистических служб, протяжённость железнодорожных путей в Китае достигала 121 тыс км. Таким образом, по протяжённости железных дорог КНР прочно занимает второе место в мире. Стоит учесть, что протяжённость высокоскоростных железнодорожных путей, на ту же дату, достигала 19 тыс км, что делает Китай по данному показателю самой передовой страной мира. Как я и писал выше, таковы данные государственных статистических служб.
Протяжённость автодорог в Китае, на начало прошлого года составляла 4,57 млн км. При этом протяжённость скоростных шоссе достигала 123,5 тыс км. Что так же является мировым рекордом среди всех стран мира.
По опубликованной статистике, на конец 2016 года, объём пассажироперевозок в Китае достиг уровня 19,43 млрд человек, в то же время пассажирооборот в КНР составил 3 трлн человеко-километров. Впечатляют китайские данные и по грузоперевозкам. Грузооборот был зафиксирован на уровне 17,36 трлн т-км, а объём грузоперевозок составил 41 млрд тонн.
По объёмам пассажиропотока и грузопотока, посредством железнодорожного транспорта, Китай заслуженно занимает лидирующие позиции среди всех стран мира.
Как вы сами понимаете, столь колоссальные показатели не возможны без капиталовложений в дорожную инфраструктуру. За восемь первых месяцев 2016 года, государственные инвестиции в основные фонды железной дороги равнялись 542,3 млрд юаней, или 80,94 млрд долларов США. Что на 10,3 процента больше показателей за аналогичный период годом ранее. За январь-сентябрь 2016 года в Китае в эксплуатацию было введено 1,2099 тыс км новых железных дорог.
За эти же месяцы прошлого года, китайские власти полностью, или частично, смогли завершить 22 крупных инвестиционных проекта, связанных с железнодорожными перевозками.
Два года назад Государственный комитет по делам развития и реформ Китая принял государственный план, согласно которому будет реализовано 100 крупных инвестиционных программ по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта на территории всего КНР. Общая сумма инвестиций, на реализацию плана, составит 2 трлн юаней, или 309,6 млрд долларов США.
Специально для mmgp.ru