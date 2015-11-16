Сервис Envy.rent помогает автодилерам США заработать дополнительные деньги

В США, рынок продаж поддержанных авто из-за своей сложности и закрытости дал возможность проживающим там русским бизнесменам открыть свой онлайн-сервис, который реально сможет помочь автодилерам заработать дополнительные деньги.
Два года тому назад предприниматель Михаил Федотов, который живет сейчас на Гавайях, рассказал своему бывшему коллеге по работе г-ну Илье Синельникову про свою идею суть, которой заключалась в том, что было бы неплохо сдавать в краткосрочную аренду поддержанные автомобили, ожидающие своей очереди на продажу на площадках хранения американских автодилеров.
К тому времени Михаил Федотов приобрел на Гавайях на свои личные средства дилерский центр "Вольво" (Volvo) и поскольку к бренду Вольво отношение гавайцев неоднозначное, то он начал думать как поднять свой заработок в этом бизнесе, причём не увеличивая издержки.
И поскольку отличительная черта Гавайев от других штатов США - это протекционизм местного бизнеса и плюс еще изоляция от остального американского рынка, а это значит, что сюда новшества доходят гораздо дольше чем на материковой территории США, то Михаил понял, что такие местные условия сыграют ему только на руку и взялся за дело.
Вместе Ильей Синельниковым, который хорошо разбирается в программном обеспечении, поскольку к своему предыдущему опыту работы он дополнительно получил стипендию от Северо-Восточного университета в Бостоне и завершил программу обучения по защите данных, безопасности и киберпреступности, г-н Федотов пришел к совместному заключению, что будет лучше всего - это разработать и запустить в работу онлайн-сервис, который будет предлагать пользователям краткосрочную аренду поддержанных авто. И уже это в свою очередь даст дополнительный заработок автодилерам. Запустить и обкатать новую идею было решено пока что на только что купленном в 2015 г. дилерском центре Вольво г-на Федотова.
Как утверждает г-н Синельников, в Штатах поддержанные авто продаются автодилерами в среднем по 100 дней, а бывает, что и по 6 месяцев кряду, что очень плохо, так как тогда они сильно теряют в своей стоимости. Минус еще в том, что цена поддержанного авто ставится в оценочном каталоге Келли Блю Бук (Kelley Blue Book), а там чем больше авто стоит на продаже, тем больше падает цена и соответственно деньги теряет и дилер, который выставил это авто на продажу, причём потерянные деньги выходят немалые.
Вот от таких потерь и предлагается теперь уходить с помощью разработанной онлайн-платформы Envy.rent. Понимая всё тонкости этого дела изнутри (напомним, что идею уже обкатали в дилерском центре Вольво г-на Федотова), предприниматели предлагают взвалить все заботы дилеров по такому дополнительному заработку на свои плечи, конечно, за какую-то комиссию.
Основатели сервиса Envy.rent говорят, что их система аренды не мешает главному бизнесу автодилеров - продажам. Ну а кроме того, с помощью сервиса дилер сможет определить стоимость аренды поддержанного авто, а сотрудники компании добавят представленное авто в систему (причем независимо от того каким ПО пользуется сам дилер), кроме того можно пользоваться опцией автострахования. Также учредители сервиса взяли на себя заботы по службе поддержки, урегулировали вопросы с банком, с прокатными компаниями на Гавайях, а также все правовые аспекты. То есть предприниматели Михаил и Илья теперь предлагают гавайским автодилерам воспользоваться готовой бизнес-моделью, причем за небольшую плату в виде комиссии. Это согласитесь - очень и очень удобно и выгодно, поскольку дилеры теперь не несут дополнительных издержек, сдавая авто в краткосрочную аренду.
За прошедший 2016 г. Envy.rent заработал 500 тысяч долларов США прибыли. Важно также то, что теперь клиенты сервиса пользуясь им, могут взять в аренду автомобиль премиум-класса по цене ниже, чем у остальных прокатных компаний расположенных на Гавайях - это уже говорит о многом.
Пока, что на данный момент главная задача Envy.rent заключается в увеличении спроса на услуги сервиса, но поскольку как уже было сказано выше, Гавайи это изолированный от Штатов рынок, то основатели бизнеса нацелились теперь большие города в США. Пока идёт поиск инвесторов для этой цели, так как для этого нужно несколько миллионов долларов США.
Рынок аренды авто в США составляет порядка 26 млрд долларов США в год. Этот рынок фактически монополизирован 3-я компаниями, что очень грустно - так выражается г-н Синельников - поэтому мы собираем нарушить такое положение дел. Сейчас на этом рынке в США царит непрозрачность цен на аренду, также в аренду предлагается ограниченное число моделей авто, отсутствует персональная доставка авто к клиенту, а например, у сервиса Envy.rent, если клиент берет в аренду авто более чем на 2 дня, то ему его доставят абсолютно бесплатно.
На площадках продаж американских автодилеров сейчас находится около 17,5 миллионов поддержанных авто - поэтому поле деятельности для Envy.rent открывается просто огромное. А учредители Envy.rent так вообще уверены, что мир идёт к отказу от покупки вещей, которыми надо владеть. Вещи рано или поздно будут идти в пользование по подписке. То есть заплатил те же 500 долларов США за месяц по подписке и ты в любом месте сможешь арендовать любую машину и такой сервис как Envy.rent и ему подобные будет очень способствовать этому. За этим будущее. Отцы-основатели Envy.rent просто в этом уверены на 100%.
По материалам источник
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