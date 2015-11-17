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Последний Индекс Биткоин Цена от 1,012.90 USD за 4,102.10 USD

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Старый Сегодня, 15:10
#1
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Последний Индекс Биткоин Цена от 1,012.90 USD за 4,102.10 USD

Цена биткоина поднялась вверх в ходе торгов сегодня, проходя в $1000

Хотя цена (на момент выхода) была еще робкой трех-летнего максимума в $1,023 который уже установил в январе этого года, к рубежу, тем не менее, знаменует собой светлое начало 2017 года для цифровой валюты. (Биткоин подорожал более чем на 100% в 2016 году).

Как утверждают аналитики, в 2017 году ожидается рекордный год, который мог бы, наконец, привести в цене для прохождения исторического максимума в $1,216.7 установлен в 2013 году.
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