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Microsoft Office 365 будет поддерживать Bitcoin в 2017

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Microsoft Office 365 будет поддерживать Bitcoin в 2017
Bitcoin является одной из наиболее ценных криптовалют на данный момент. Его растущая популярность, похоже, заставила Microsoft включить поддержку Bitcoin в своих продуктах.

Microsoft Офис, вероятно , один ярких примеров наиболее часто используемого программного обеспечения. Любой , кто знаком с компьютерами использовали по крайней мере , один из продуктов своего офисного пакета. Будь то Apple Mac или пользователь Windows, Центр Office 365 клиенты могут в ближайшее время поддерживать и управлять Bitcoin на Excel. Список новых функции для Office 365 в 2017 году был объявлен , Мартином Батлером, из Microsoft. В своем посте LinkedIn, он упомянул пять новых функций - в режиме реального времени транскрипции и трансляции Skype Meeting Broadcast; Bitcoin поддержка; Политика доступа учитывая местоположение; Новые данные сбора и формирование потенциала для Excel; и OneNote улучшения в классе для совместной работы.

В то время как все пять функций выглядят привлекательно, часть касающаяся поддержки валюты Bitcoin достаточно сильноудивила членов сообщества Bitcoin. По словам Мартина, обновленная версия Excel в 2017 году будет иметь возможность распознавать, формат, расчета и анализа чисел, выраженных в валюте Bitcoin. Эта функция, которая будет доступна на всех платформах устройств и кажется не слишком большим достижением. Но это, безусловно, свидетельствует о принятии Bitcoin в качестве потенциально основной валюты.

Microsoft не является новичком в принятии Bitcoin и blockchain технологии. Компания начала принимать платежи в Bitcoin еще в 2014 г. Кроме того, его облачный сервис Azure включил Blockchain как предложение услуг для приложений на blockchain основе. Сообщество надеется, получить боле удобное программное обеспечение и приложений для Bitcoin от технологического гиганта в ближайшем будущем.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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