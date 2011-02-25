Интерес к рублю в 2017 году может очень увеличиться.

Зарубежные, в первую очередь американские эксперты пророчат увеличение интереса к рублю у инвесторов.
Эксперты считают, что укрепление рубля будет поддерживаться стабильными ценами на нефть в коридоре $50-$60. А так-же стабильностью во внутренней и внешней политике стран БРИКС.
Доходность вложений в рубль может достичь 26% годовых, считают специалисты банка UBS.
Интерес к рублю и валютам стран БРИКС подогреется нестабильностью евро и перетеканием инвестиций в более выгодный сегмент рынка.
Bloomberg
поставил Россию на первое место по привлекательности инвестиций в 2017 году. Далее следуют ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.
Специально для MMGP.ru