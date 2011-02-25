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Интерес к рублю в 2017 году может очень увеличиться.

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Старый Сегодня, 14:40
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 13,013
Благодарностей: 17,124
КП: 0.277

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Интерес к рублю в 2017 году может очень увеличиться.
Зарубежные, в первую очередь американские эксперты пророчат увеличение интереса к рублю у инвесторов.
Эксперты считают, что укрепление рубля будет поддерживаться стабильными ценами на нефть в коридоре $50-$60. А так-же стабильностью во внутренней и внешней политике стран БРИКС.
Доходность вложений в рубль может достичь 26% годовых, считают специалисты банка UBS.
Интерес к рублю и валютам стран БРИКС подогреется нестабильностью евро и перетеканием инвестиций в более выгодный сегмент рынка.
Bloomberg поставил Россию на первое место по привлекательности инвестиций в 2017 году. Далее следуют ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.
Специально для MMGP.ru
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Последний раз редактировалось putoran; Сегодня в 14:50.
putoran на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,285
Благодарностей: 115
КП: 0.084
Re: Интерес к рублю в 2017 году может очень увеличиться.
Интерес инвесторов к рублю подогревается основным образом потому что в 2016 году он стал одной из самых растущих валют в мире. На этом фоне и его курс может раздуться не хило.
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