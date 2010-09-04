Samsung подаёт патентную заявку на необычные смарт-часы

Компания Samsung подала патентную заявку на сразу две новые модели смарт-часов. Согласно представленным документам, специалисты южнокорейской корпорации планируют выпустить два принципиально разных с точки зрения конструкции устройства. Первая модель будет выполнена в виде браслета с подвижным функциональным ремешком, посредством которого пользователь сможет быстро получить всю необходимую информацию: о погодных изменениях и текущем времени, о расстоянии и частоте сердечных сокращений, а также многое другое. По задумке разработчиков, вторая модель "умных" часов должна обзавестись гибким дисплеем.
Заявка, которая описывает смарт-часы Samsung с гибким дисплеем, тесно связана с предыдущим патентом компании. Напомним, что в ноябре Samsung получила патент на гибкий дисплей. Одной из особенностей материала для их производства является сетчатая структура, за счёт чего панель можно сгибать без риска деформации.
К сожалению, даже примерная дата анонса подобных часов остаётся неизвестной. Не исключено, что они и вовсе не увидят свет, поскольку перед нами только патентная заявка.
Источник
.