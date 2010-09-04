Технологии искусственного интеллекта упростят ремонт автомобилей

Владельцы автомобилей наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда в машине появлялась какая-то неисправность, вызывающая странные звуки двигателя или других "внутренностей", а затем неожиданно пропадала, из-за чего приходилось на словах объяснять сотрудникам сервисного центра суть проблемы. Последним в такой ситуации зачастую требуется потратить много времени, чтобы обнаружить поломку. Компания 3DSignals нашла решение этой проблемы, применив технологии глубокого обучения и искусственного интеллекта для изучения звуков, издаваемых автомобилем. Как только система "слышит" отличающийся от нормального звук, она моментально определяет причину неисправности и предупреждает водителя.
Разработанная компанией 3DSignals система также может быть применена в самоуправляемых автомобилях. Так как они созданы для того, чтобы ездить без водителя, некому вовремя заметить неисправность, чтобы предотвратить серьёзную поломку. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, автомобиль сам обнаружит проблему, выяснит её причину, после чего отправится в сервисный центр для ремонта. По прибытию мастер уже будет знать, что именно сломалось в автомобиле, а это существенно сэкономит время на ремонт.
"Если вы пассажир в такси без водителя, то вы переживаете только о том, чтобы добраться к месту назначения, и вы вряд ли сообщите о проблемах с автомобилем в службу поддержки. Так что решение вроде 3DSignals в самоуправляемых такси заинтересует владельцев таксомоторных парков", - рассказал Яир Лави, сооснователь и глава по разработке алгоритмов 3DSignals.
Компания 3DSignals уже ведёт переговоры с ведущими европейскими автопроизводителями по поводу использования этой технологии не только автомобилях, но и в их оборудовании на фабриках.
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