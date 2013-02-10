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Власти США вносят китайские рынки в чёрный список

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Старый Сегодня, 14:11
#1
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Власти США вносят китайские рынки в чёрный список


Правительство США приняло решение о внесении 10 рынков Китая в чёрный список. Китайские власти уже отреагировали на действия политиков из США. В частности, Шэнь Даньян, который является постоянным представителем Министерства коммерции КНР при ВТО, указывает на то, что решение американских властей не имеет никакой логики.

В итоге, в чёрный список были внесены четыре веб-сайта, торговые площадки, и шесть реальных рынков Китая. Какую либо доказательную базу власти США указывать отказались, огульно обвинив внесённые в чёрный список рынки КНР в том, что они проводят нечестную коммерческую деятельность.

Как заявляет китайское Министерство коммерции, перед внесением в чёрный список торговых площадок и рынков, власти США публикуют доклад, где указывается доказательная база, которая и даёт обоснование на внесение рынков в пресловутый чёрный список. К сожалению, это происходило раньше, но не сейчас.

Чуть ранее, через СМИ просочилась информация о том, что правительства 27 стран, в прошлом году инициировали 117 расследований по поводу китайских товаров и продукции. Все расследования были инициированы из-за подозрений воровства китайскими компаниями интеллектуальной собственности. В итоге, 2016 год по количеству расследований обошёл 2015 год на 34,5 процента. Так же выросли и финансовые потери от воровства китайцами иностранной интеллектуальной собственности, на 71,5 процента, по сравнению с 2015 годом.

К примеру, по итогам первых девяти месяцев 2016 года, 16 стран которые являются членами Всемирной Торговой Организации, инициировали против сталелитейной промышленности Китая 41 расследование, что на 24 процента больше показателей, за аналогичный период 2015 года.

В большинстве случаев, по сталелитейной промышленности дела возбуждались из-за демпинга цен - 26 дел. Ещё восемь случаев расследовали из-за незаконных компенсационных мер. Ещё семь дел рассматривались проверяющими органами по подозрению вероятности применения гарантийных мер. Совокупная стоимость китайской продукции сталелитейной промышленности, которая фигурировала в расследовании, составляет 6,8 млрд долларов.

Специально для mmgp.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 14:21
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 112
КП: 0.084
Re: Власти США вносят китайские рынки в чёрный список
Ты смори, Трамп еще толком не сел на пост президента, а уже явно показал свои намерения развернуть торговую войну с Китаем. Если во время не остановятся - Америка будет в проигрыше по любому.
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