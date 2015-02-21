Новый рекорд по добычи нефти установила Россия в 2016 году!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что в 2016 году объем добычи нефти и газового конденсата в России вырос до рекордных 547,499 млн тонн, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные центрального диспетчерского управления ТЭК.
Таким образом, уровень добычи в России вырос на 2,5% по сравнению с показателем 2015 года. Среднесуточная добыча нефти в 2016 году составила более 10,965 млн баррелей. Однако в ЦДУ ТЭК также указывают, что рост уровня производства может быть связан в том числе с тем, что в 2016 году было на один день больше, чем в 2015-м.
Агентство также приводит данные по годовому производству основных нефтедобывающих компаний: Роснефть — 189,707 млн тонн (в декабре — 16,131 млн тонн); Лукойл — 82,999 млн тонн (7,126 млн тонн); Сургутнефтегаз — 61,849 млн тонн (5,306 млн тонн); Газпром нефть — 37,761 млн тонн (3,384 млн тонн); Татнефть — 28,686 млн тонн (2,601 млн тонн); Славнефть — 15,001 млн тонн (1,259 млн тонн); Башнефть — 21,380 млн тонн (1,842 млн тонн).
Примечание: В середине октября Роснефть купила 50,0755% акций Башнефти, однако ЦДУ ТЭК в статистике по итогам года по-прежнему учитывает добычу Башнефти отдельно. 5 стран, которые угрожают равновесию нефтяных цен В декабре 2016 года в России было произведено 47,402 млн. тонн нефти (+3,7% по сравнению с декабрем 2015-го).
Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 11,208 млн баррелей. Напомним, в прошлом ноябре страны ОПЕК впервые с 2008 года договорились снизить объем добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн тонн. Начало выполнения соглашение запланировано на январь 2017 года. Россия согласилась уменьшить нефтедобычу на 300 тыс. баррелей в сутки.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим