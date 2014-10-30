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Курс Биткоина превысил 1000 долларов на бирже Bitfinex

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Старый Сегодня, 09:21
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 968
Благодарностей: 130
КП: 0.074
Курс Биткоина превысил 1000 долларов на бирже Bitfinex

Вот и 1000. Да, именно такой курс оказался превышен в первый день 2017 года. Биткоин перешагнул эту отметку практически на всех биржах.
В 21.40 (МСК) отметка в 1000 долларов была пробита на бирже Bitfinex.
В 23.40 – 23.45 (МСК) отметка в 1000 долларов была покорена на бирже Bitstamp.
Несмотря на то, что отметка в тысячу долларов была преодолена на этих самых популярных биржах, многие пока еще придерживают курс. НА момент публикации моего материала курс Биткоина на ИнстаФорекс оставался на предновогоднем уровне в 966 долларов.
Как мы видим, несмотря на скептицизм многих аналитиков, курс все же перешагнул рубеж в 1000 долларов. Да, пока не на всех торговых площадках. Но, это явление временное. Не на всех биржах еще начались торги. Именно это и сказывается на разнице курсов. Все же, как ни как – праздники.
Единственное, что стоит учитывать, так это сам факт преодоления отметки в 1000 долларов. Теперь стоит ждать того, что курс будет закреплен и на остальных биржах. Да и теперь точно можно ждать продолжения роста курса по отношению ко всем валютам мира.
Jurgan, специально для MMGP
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Последний раз редактировалось jurgan; Сегодня в 09:23. Причина: Фото
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