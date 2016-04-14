В 2016 году Шанхай привлек 18.5 миллиардов долларов инвестиций

Шанхай продолжает оставаться довольно привлекательным городом, для иностранных инвесторов. Начиная с 2000-го года объемы прямых иностранных инвестиций в город, продолжают только расти. В частности, в 2016 году общий объем инвестиций в Шанхай превысил 18.5 миллиардов долларов.
В основном инвесторы уделяют внимание сфере услуг города. При чем, тут невозможно выделить тот или иной вид услуг. Эта сфера привлекла 16.3 миллиарда долларов. В тоже время мы наблюдаем некий спад инвестиций в производственный сектор. В 2016 году производство города получило всего 2.2 миллиарда долларов.
Вот тут важно напомнить, что новое экологическое законодательство страны предусматривает ужесточение мер против сталелитейных заводов, которые продолжают загрязнять атмосферу. Из-за этого многие заводы будут закрыты. Кстати, это коснется не только сталелитейных заводов, но и всего производственного сектора.
Таким образом, как мы видим, Шанхай, уже на протяжении последних 17-ти лет, продолжает сохранять инвестиционную привлекательность для инвесторов. Эксперты сходятся во мнении, что эта инвестиционная активность сохраниться и в текущем году.
Jurgan, специально для MMGP