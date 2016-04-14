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В 2016 году Шанхай привлек 18.5 миллиардов долларов инвестиций

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Старый Сегодня, 08:48
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 968
Благодарностей: 130
КП: 0.074
В 2016 году Шанхай привлек 18.5 миллиардов долларов инвестиций

Шанхай продолжает оставаться довольно привлекательным городом, для иностранных инвесторов. Начиная с 2000-го года объемы прямых иностранных инвестиций в город, продолжают только расти. В частности, в 2016 году общий объем инвестиций в Шанхай превысил 18.5 миллиардов долларов.
В основном инвесторы уделяют внимание сфере услуг города. При чем, тут невозможно выделить тот или иной вид услуг. Эта сфера привлекла 16.3 миллиарда долларов. В тоже время мы наблюдаем некий спад инвестиций в производственный сектор. В 2016 году производство города получило всего 2.2 миллиарда долларов.
Вот тут важно напомнить, что новое экологическое законодательство страны предусматривает ужесточение мер против сталелитейных заводов, которые продолжают загрязнять атмосферу. Из-за этого многие заводы будут закрыты. Кстати, это коснется не только сталелитейных заводов, но и всего производственного сектора.
Таким образом, как мы видим, Шанхай, уже на протяжении последних 17-ти лет, продолжает сохранять инвестиционную привлекательность для инвесторов. Эксперты сходятся во мнении, что эта инвестиционная активность сохраниться и в текущем году.
Jurgan, специально для MMGP
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 08:58
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 543
Благодарностей: 19
КП: 0.036
Re: В 2016 году Шанхай привлек 18.5 миллиардов долларов инвестиций
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
Вот тут важно напомнить, что новое экологическое законодательство страны предусматривает ужесточение мер против сталелитейных заводов,
Вот это правильно , а то загрязняем атмосферу не задумываясь о последствиях. Не мешало бы, что бы во всех городах в первую очередь думали об экологии, а потом уже о выгоде для кошельков.
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zlata777 вне форума  
Старый Сегодня, 09:31
#3
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 968
Благодарностей: 130
КП: 0.074
Автор темы Re: В 2016 году Шанхай привлек 18.5 миллиардов долларов инвестиций
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
Не мешало бы, что бы во всех городах в первую очередь думали об экологии, а потом уже о выгоде для кошельков.
Экологические вопросы набирают первостепенного значения во всех странах мира. Но не везде могут бороться за чистоту воздуха.
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jurgan на форуме  
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