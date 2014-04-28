Fitch: рейтинг Приват Банка понижен до ограниченного дефолта

Агентство Fitch подтвердило самые печальные подозрения граждан Украины. В частности, агентство понизило кредитный рейтинг банка до RD. Напомню, это ограниченный дефолт.
На решение агентства повлиял один примечательный факт. Реструктуризация облигаций двух выпусков, с сроками начала погашения, датируемыми 2015 годом. 1. Приоритетные необеспеченные облигации. Общей суммой на 200 миллионов в американской валюте, срок погашения которых начался в сентябре 2015 года. 2. Субсидированные облигации, на сумму в 150 миллионов $, срок погашения которых стартовал в феврале 2015 года.
То есть, по сути Приват Банк, при поддержке ФГВ, конвертировал в денежные средства, превратив их в уставной капитал, все связанные и обремененные обязательства банка перед юр. и физ. лицами, не имеющих связи с ПБ. По сути, прекратив выполнять свои обязательства перед сторонними вкладчиками.
Кроме этого, своим решением агентство подтвердило недостаточность валютных вливаний в банк, которые произвел Банк Украины. Так же, важно понимать, что агентство подтвердило неспособность НБУ оперативно реагировать на все внешние экономические проблемы банка. Тут прекрасно понимают, что у Украины нет денег для того, чтобы долго поддерживать банк.
Таким образом, фактически международные организации объявили банк банкротом.
Jurgan, специально для MMGP