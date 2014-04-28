Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,963 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Fitch: рейтинг Приват Банка понижен до ограниченного дефолта

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:19
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 960
Благодарностей: 130
КП: 0.074
Fitch: рейтинг Приват Банка понижен до ограниченного дефолта

Агентство Fitch подтвердило самые печальные подозрения граждан Украины. В частности, агентство понизило кредитный рейтинг банка до RD. Напомню, это ограниченный дефолт.
На решение агентства повлиял один примечательный факт. Реструктуризация облигаций двух выпусков, с сроками начала погашения, датируемыми 2015 годом. 1. Приоритетные необеспеченные облигации. Общей суммой на 200 миллионов в американской валюте, срок погашения которых начался в сентябре 2015 года. 2. Субсидированные облигации, на сумму в 150 миллионов $, срок погашения которых стартовал в феврале 2015 года.
То есть, по сути Приват Банк, при поддержке ФГВ, конвертировал в денежные средства, превратив их в уставной капитал, все связанные и обремененные обязательства банка перед юр. и физ. лицами, не имеющих связи с ПБ. По сути, прекратив выполнять свои обязательства перед сторонними вкладчиками.
Кроме этого, своим решением агентство подтвердило недостаточность валютных вливаний в банк, которые произвел Банк Украины. Так же, важно понимать, что агентство подтвердило неспособность НБУ оперативно реагировать на все внешние экономические проблемы банка. Тут прекрасно понимают, что у Украины нет денег для того, чтобы долго поддерживать банк.
Таким образом, фактически международные организации объявили банк банкротом.
Jurgan, специально для MMGP
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Новогодние подарки для родных и близких!
jurgan на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Fitch понизило до «ограниченного дефолта» рейтинг Украины SlonoKot Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.10.2015 22:19
ПриватБанк в состоянии ограниченного дефолта Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 0 21.09.2015 13:34
Fitch понизило рейтинг Укрзализныци Ukrop92 Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2015 21:08
S&P ожидает дефолта Украины, рейтинг снижен до CCC- pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 17 25.12.2014 20:45
Рейтинг Украины понижен до минимума Tr@der Новости в мире финансов и инвестиций 233 28.04.2014 17:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар vhyip
«Евросеть» осталась без чистого долга
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Shunshula
На что вы обычно ставите в букмекерских конторах
От Shunshula в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар chu
Падение цен на золото за три недели стоило России $2,4 млрд
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Knjaz
new-year.biz - New Year
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ruchej
Приветствие!
От Ruchej в разделе «Россияне»
Аватар Сергей Горин
Прокуратора Пенсильвании выплатила хакерам из Avalanche около $1400 в биткоинах
От Сергей Горин в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube