ТОП-10 стартапов в Украине (2016)

Эксперты проголосовали за лучшие стартапы в Украине прошлого (2016) года. Экспертам не предлагали список идей, а просили назвать именно те стартапы, которые им лично пришлись «по вкусу».
1. Лидером оказался сервис Sixa, позволяющий пользоваться более мощным компьютером в облаке. За использование сервиса нужно платить.
2. На втором месте находится сервис Орлова и Скрипиченко – e Tachki. По сути, это аналог автовыкупа. Сервис позволяет продать любое авто за минимальное количество времени. При этом, продавец не будет самостоятельно заниматься оформлением документов, а получит деньги мгновенно.
3. На третьей строчку оказались Сучик, Лобанов и Исса, предложившие стартап Mobalytics. Эта платформа, которая помогает геймерам совершенствоваться, собрала уже не один миллион инвестиций.
4. Олег Рогинский представил сервис People.ai. Он помогает анализировать работу менеджеров по продажам. Стартап собирает данные с различных площадок и анализирует. Результат предоставляется руководству торговой компании.
5. Команда С. Матвиенко предложила стартап Allset.Этот сервис позволяет выбрать меню и заказать столик в том или ином ресторане.
6. На 6 месте расположился стартап брелок-ключ Hideez Key. Он позволяет блокировать и открывать самые разнообразные «замки». Стоимость стартапа в Европе составляет 29 евро, а в Украине – 1299 гривен.
7. Проект Ajax Systems успешно развивается. На данный момент проект «умного дома» производит до 12 тысяч устройств в месяц. Этот проект включает в себя 12 девайсов.
8. Е. Эрик предложил умные жалюзи SolarGaps, которые могут не только открываться и закрываться, но и генерировать 100 киловатт электроэнергии в сутки.
9. Тут расположился интересный стартап Wishround, который позволяет «заказывать подарки». Достаточно разместить информацию о желаемом подарке на сервисе, как тут же начинается сбор денег на его приобретение.
10. Замыкает десятку лидеров сервис LifeTracker. Он помогает человеку достигать поставленных целей, при этом, не забывать о повседневных задачах и проблемах. Он считывает информацию из окружения человека, анализирует и подсказывает владельцу, ту или иную информацию.
Вот такая десятка лучших стартапов Украины в 2016 году.
Jurgan, специально для MMGP