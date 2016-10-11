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Microsoft получит патент на стартап, помогающий искать утерянное

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Старый Сегодня, 06:19
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 956
Благодарностей: 130
КП: 0.074
Microsoft получит патент на стартап, помогающий искать утерянное

Корпорация Майкрософт предлагает довольно уникальный стартап. Они разработали гаджет, который может помочь найти потерянные мелкие вещи. Но это касается только тех предметов, которые находятся в квартире.
Гаджет дополнительной реальности запрограммирован на запоминание месторасположение тех или иных домашних предметов: пультов, ножниц и иных мелочей, которые вечно теряются! Гаджет будет самостоятельно следить и запоминать месторасположение того или иного предмета. В случае необходимости он укажет, где был зафиксирован предмет в последний раз.
Кроме этого, это устройство будет следить за наполненностью вашего холодильника. Стартап позволит узнавать, какие продукты нужно купить, не находясь дома. Это очень удобно. Отметим, что гаджет сможет сам напоминать о том, что те иди иные продукты закончились.
Правда, пока не понятно, как устройство сможет определять важность того или иного предмета.
Таким образом, на данный момент компания Майкрософт находится в ожидании патента на свое изобретение. Как только он будет получен, гаджет поступит в серийное производство. На данный момент производитель не разглашает примерную стоимость своего нового изобретения.
Jurgan, специально для MMGP
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jurgan на форуме  
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