Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,961 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Конкурс по ставкам на спорт №56 ($100 от Betpamm)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные букмекерству.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:02
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,365
Благодарностей: 4,411

награды Волшебный горшочек 
Конкурс по ставкам на спорт №56 ($100 от Betpamm)
Правила:

Конкурс проходит 1-31 января 2015 года. Время конкурса московское, до конца месяца должны быть рассчитаны все ставки.

Участвовать может любой пользователь форума mmgp, имеющий 50 сообщений.

Необходимо зарегистрировать на бетпамме счёт на виртуальные или реальные деньги, скопировать в эту тему название счёта. Если у Вас ещё нету аккаунта на бетпамме, то зарегистрируйтесь по этой ссылке.

Создание памм-счёта (на виртульные деньги) :
- в поле Название ввести произвольное название латинскими буквами.
- в поле Капитал указать размер банка. Не меньше 100vrur/10$, но и не больше средств доступных на лицевом счету VRURxxxx/USDxxxx.
- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx" или "USDxxxx"
- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx"
- в списке Показывать историю - Показывать рассчитанные или Показывать все.
- в поле Макс ставка на рынок,% желательно указать 5
- в поле Группа указать "mmgp_betpamm_56" без кавычек, это автоматически включит Ваш ПАММ счёт в рейтинг турнира.

На своём демо-аккаунте необходимо сделать 20-25 ставок "ЗА".

Все ставки ровно по 5% от текущего банка. Не более 1 ставки на одно событие (не путать с "рынком").

Минимальный коэффициент - 1.5, максимальный - 4.0

Разрешается делать не более 3 ставок в день. Если счёт на реальные деньги, то нету ограничений на максимальное количество ставок за день.

В каких случаях происходит дисквалификация из конкурса:
Если по итогам конкурса количество ставок участника менее 20 или более 25.
Если были ставки размером менее чем 4.9% или более чем 5.1%.
Если были ставки с коэффициентом более 4.0 или менее 1.5.
При редактировании сообщения с названием своего памм-счёта.
Если были 2 и более ставки на одно и тоже событие.
Если сделаны ставки до того, как опубликовали свой памм-счёт в эту тему.
и в других случаях при нарушение правил!

Тот у кого по итогам месяца больше процент доходности на счету, тот и выше в турнирной таблице.

Турнирную таблицу можно смотреть здесь

Регистрация в конкурсе доступна до 25 числа включительно. Жалобы по итогам конкурса принимаются в течение 24 часов после оглашения результатов.

дополнения в правила:

новые памм-счета в турнирной таблице появляются не позже 24 часов.
ограничения для паммов на виртуальные деньги: суммарно на всех счетах разрешается размещать не более 3 ставок в сутки.
ограничения для паммов на реальные деньги: для новых аккаунтов со сроком жизни меньше 90 дней, нельзя сделать ставку если на рынке меньше 200$
когда делаете ставку, в графе "размер ставки" рекомендую выставлять 5%

Спонсор конкурса - Betpamm

Призовой фонд - 100$

Распределение призового фонда:

1-е место 50$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
2-е место 30$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
3-е место 20$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
*призы выплачиваются при доходности не менее +10%


Укороченный вариант правил:

1. зарегистрировать памм-счёт.
2. выложить название памм-счёта в тему.
3. во время конкурса сделать 20-25 ставок по 5% на различные события, с коэффициентами 1.5-4.0
4. если пункты 1-3 выполнены не по порядку или с ошибками, то вы будете дисквалифицированы из конкурса.

Видео для пункта 1-2:
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik на форуме  
Старый Сегодня, 06:35
#2
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 102
Благодарностей: 9
КП: 0.015
Re: Конкурс по ставкам на спорт №56 ($100 от Betpamm)
первый ПАММ-счет maksimpro (nekto56)
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
maksimpro на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конкурс по ставкам на спорт №50 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 61 15.08.2016 16:29
Конкурс по ставкам на спорт №44 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 102 23.02.2016 04:52
Конкурс по ставкам на спорт №43 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 70 12.01.2016 19:38
Конкурс по ставкам на спорт №42 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 55 24.12.2015 20:21
Конкурс по ставкам на спорт №33 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 47 06.03.2015 12:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар eremhovhannisyan
Super Birds Мы открылись! - Игра с выводом денег
От eremhovhannisyan в разделе «Игры»
Аватар AlfaMan
Trinalfunds - trinalfunds.com
От AlfaMan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Разработчики Bitcoin Core готовы к внедрению Segregated Witness
От lannna в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Diamand
ПАММ-счет davinchi: 3078 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Save83
ЦБ: в России из-за кризиса стали чаще подделывать пятитысячные банкноты
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Annett
Какой должен быть имидж у современной деловой женщины
От Annett в разделе «Психология успеха»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube