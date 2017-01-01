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Доход «Викинга» за 01.01.2017 года составили 142 миллиона рублей

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Старый Сегодня, 05:42
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 956
Благодарностей: 130
КП: 0.074
Доход «Викинга» за 01.01.2017 года составили 142 миллиона рублей

Первый день года принес создателям «Викинга» 142 миллиона рублей. Эта картина Андрея Кравчука уже собрала 257 миллионов рублей. Напомню, что премьера состоялась 29 декабря. Как мы видим, всего за три дня картина о князе Владимире смогла поднять более 250 миллионов рублей. Это говорит о том, что в стране продолжает пользоваться спросом информация исторической направленности.
Кроме этого, стоит отметить, что в течении первого января кинотеатры страны собрали 440 миллионов рублей. Это рекорд кинопроката России в первый день Нового Года.
Кстати, 142 миллиона рублей, это рекорд одной картины по кассовым сборам в первый день года. До 2017 года рекордсменом был фильм «Седьмой сын». В 2015 году он смог собрать первого января 124.1 миллиона рублей.
Но, несмотря на довольно внушительные показатели, картина занимает третье место по кассовым сборам в дебютные выходные. На первом месте остается «Экипаж», собравший 501 миллион. На втором месте расположился мультфильм «Иван царевич и серый волк 3», собравший 295.3 миллиона рублей.
Таким образом, как мы видим, именно фильм российского производства оказался самым привлекательным для зрителя. Интересно, когда этот рекорд будет превышен? Смогут ли нам предложить что-то более интересное на следующий Новый Год?
Jurgan, специально для MMGP
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