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В первый день 2017 года цена биткоина превысила $1000

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Старый Сегодня, 00:27
#1
Мастер
 
Имя: Сергей
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Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
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В первый день 2017 года цена биткоина превысила $1000
1 января 2017 года первая криптовалюта сделала то, что многие ожидали от нее еще в декабре, взяв психологически важный барьер в $1000. Одновременно с этим рыночная капитализация биткоина впервые в истории превысила $16 млрд.

На момент публикации (19:00 UTC) курс биткоина добрался до $1005 на бирже Bitfinex и приближается к этому показателю на большинстве европейских американских и американских бирж.

В то же время традиционно идут с опережением азиатские площадки: на китайских Huobi и HaoBTC цена биткоина превысила $1030, чуть меньше — около $1025 — цена на японских биржах CoinCheck и BitFlyer.


Рыночная капитализация криптовалюты в данный момент оценивается в $16,028 млрд.

В тройку лидеров по торговым объемам за последние 24 часа входят BitMEX ($22,2 млн), xBTCe ($11,8 млн) и Bitfinex ($11,2 млн).

Таким образом, за последние 24 час биткоин вырос в стоимости почти на 5%.


Источник:
Источник:http://forklog.com/v-pervyj-den-2017...revysila-1000/
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Последний раз редактировалось Сергей Горин; Сегодня в 00:29.
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