Что правительство пообещало народу в новом году

Проанализировав новый бюджет страны и планы правительства, можем выделить три радужных обещания, которые обещают исполнить, чтобы украинским гражданам отлично жилось. Как стало известно, речь идет о пенсионной реформе.
С 1 января каждый может самостоятельно определить размер своей пенсии в будущем.
Для этого введена накопительная система будущих пенсий. Чтобы обеспечить старость необходимо откладывать определенную часть зарплаты.
Второе – бюджетникам разрешат самостоятельно искать место работы, а не отправляться в сельскую местность по принципу государственного распределения.
На самом деле, такая система работает достаточно давно, а обещание обеспечивать бюджетников работой осталось только на бумаге.
Третье – украинцы получат качественный высокосортной Интернет.
Провайдеры обязаны указывать в договоре о предоставлении услуг минимальную скорость для передачи данных.
Источник: http://www.ukr.net/news/details/jekonomika/51652381/1/