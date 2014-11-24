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Что правительство пообещало народу в новом году

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Старый Сегодня, 21:15
#1
Любитель
 
Имя: Евгений
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Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
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Что правительство пообещало народу в новом году
Проанализировав новый бюджет страны и планы правительства, можем выделить три радужных обещания, которые обещают исполнить, чтобы украинским гражданам отлично жилось. Как стало известно, речь идет о пенсионной реформе.

С 1 января каждый может самостоятельно определить размер своей пенсии в будущем.

Для этого введена накопительная система будущих пенсий. Чтобы обеспечить старость необходимо откладывать определенную часть зарплаты.

Второе – бюджетникам разрешат самостоятельно искать место работы, а не отправляться в сельскую местность по принципу государственного распределения.

На самом деле, такая система работает достаточно давно, а обещание обеспечивать бюджетников работой осталось только на бумаге.

Третье – украинцы получат качественный высокосортной Интернет.

Провайдеры обязаны указывать в договоре о предоставлении услуг минимальную скорость для передачи данных.

Источник: http://www.ukr.net/news/details/jekonomika/51652381/1/
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barkanov на форуме  
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