follesta.ru - Follesta Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта 20.12.2016



Follesta



Об игре:



Начало игры

Сразу после регистрации Вы получаете 1 бесплатное поле для посева семян и получения корма для животных и один бесплатный курятник в разделе Игра -> Продукция. Так же после регистрации ВЫ получите 25 куриц, 9 Пшеницы, 1 руб, 1 блинчик c мясом, 100 ед.энергии бесплатно. Для перехода на второй уровень Вы должны получить 100 ед. опыта. Опыт дается при удобрении урожая на полях, покупке животных, кормлении животных, сборе готовой продукции с животных, с переработки продуктов на фабриках, а также на бирже опыта (Биржа -> Биржа опыта). За разные действия в игре у вас будет сниматься энергия, чтобы пополнить энергию вам нужно зайти в раздел Игра -> Блинная, купить и покушать блинчик.



Игра -> Поле



В данном разделе Вы найдете поля, на которых можно выращивать корм для животных, чтобы они давали продукты. Чтобы посеять семена, нужно кликать на поле. Сначала нужно выбрать - какой тип семян посадить, на первом уровне доступна только пшеница. Остальные виды семян можно увидеть в самом разделе Игра -> Поле. Время созревания пшеницы - 60 минут, после нужно собирать ее, и можно кормить кур. Полей можно купить столько, сколько ваш уровень позволяет купить загонов - если Вы имеете уровень меньше 5, можете купить сколько ваш уровень, если от 5 до 10, на каждый уровень +2 поля, если от 10 до 15, на каждый уровень +3 поля, если больше 15, на каждый уровень +4 поля, и посеять семена. Количество полей не ограничено.

Для ускорения созревания урожая можно приобрести в магазине ( Игра -> Магазин) коробка удобрения (содержит 2000 удобрений) и удобрять поля. Время созревания при этом сокращается в 2 раза.и дает определенное количество ед. опыта.

Каждый вид семян требует определенное количество удобрений.А также, корм можно продать или купить в лавке (Игра -> Лавка).



Игра -> Продукция



В данном разделе Вы можете купить загоны для животных, загоны покупаются навсегда. Нажимая, на загон, у вас откроется окошко, где нужно посадить 9 животных. Чтоб они давали продукты - животных нужно кормить. Через 8 часов после кормления животные дают продукты, которые нужно собирать. Одно животное дает 60 продуктов, после чего покидает игру навсегда, и нужно садить новых животных. Животные покупаются с рынка ( Игра -> Рынок животных). Полученные продукты Вы найдете на вашем складе ( Игра -> Склад), их нужно продавать в лавку ( Игра-> Лавка) или в магазин ( Игра -> Магазин). В лавке и магазине можно продавать продукцию. Полученные средства идут на баланс для вывода.





Доступно 6 видов загонов:



- Курятник, доступен с 1 уровня, стоимость 15 руб. Сажаете кур, стоимость курицы 5 руб., корм - пшеница, получаемый продукт - яйцо, продать яйца можно в лавке. Заработок с полного курятника 10.62 руб. за 60 сборов продукции.



- Свинарник, доступен с 5 уровня, стоимость 30 руб. Сажаете свиней, стоимость свиньи 10 руб., корм получается из кукурузы, получаете продукт мясо, продать можно в лавке. Заработок с полного загона 20.16 руб. за 60 сборов продукции.



-Овчарня, доступна с 10 уровня, стоимость 60 руб. Сажаете овец, стоимость овцы 20 руб., корм получается из ячменя, получаете продукт молоко овцы, продать можно в лавке. Заработок с полного загона 37.08 руб. за 60 сборов продукции.



- Коровник, доступен с 15 уровня, стоимость 150 руб. Сажаете коров, стоимость коровы 50 руб., корм получается из свеклы, получаете продукт молоко коровы, продать можно в лавке. Заработок с полного загона 95.40 руб. за 60 сборов продукции.



- Ламовник, доступен с 20 уровня, стоимость 300 руб. Сажаете лам, стоимость ламы 100 руб., корм получается из бобов, получаете продукт мех, продать можно в магазине. Заработок с полного загона 185.40 руб. за 60 сборов продукции.



- Слоновник, доступен с 25 уровня, стоимость 1500 руб. Сажаете слонов, стоимость слона 500 руб., корм получается из фруктов, получаете продукт навоз, продать можно в магазине. Заработок с полного загона 619.20 руб. за 60 сборов продукции.



Более подробную информацию вы можете найти в разделе "Инструкция".



Бонусы:



Сразу после регистрации вы получите 3 курицы, 9 Пшеницы, 100 единиц удобрения для быстрого созревания Вашего первого урожая; Поле, курятник, 1 руб, 1 блинчик c мясом, 100 ед.энергии бесплатно.

АКЦИЯ: При любом пополнение 10% в подарок.

АКЦИЯ: При обмене средств от 1% до 5% в подарок.



Реферальная программа:



Приглашайте своих друзей в эту игру, зарабатывая на их покупках

+5% от каждого купленного животного вашим приглашенным.

+10% от каждого купленной фабрики вашим приглашенным.

+1% от каждого купленного купона вашим приглашенным.

Средства поступают на счет вывода, с которого сразу сможете вывести деньги!



Платежные системы:



Выплаты: PAYEER ,Яндекс, QIWI

Пополнения: PAYEER, Яндекс



Мой вклад:



