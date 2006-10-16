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Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 17,758 Благодарностей: 4,290

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Благотворительный фонд "Американская мечта" - лохотрон! bilzeriancash.ru запущен очередной лохотрон - Благотворительный фонд "Американская мечта"



Цитата: Я Ден Бильзерян, я привык сорить деньгами.

И сегодня я дам вам $1000 просто так!



Кто я такой?

Я американский миллионер и моя жизнь - это праздник. Я привык получать все, что захочу. У меня столько денег, что я просто не успеваю их тратить. Регулярно езжу в Лас-Вегас и спускаю там сотни тысяч долларов в казино. Просто зайдите в любой поисковый сервис и введите мое имя. Вы сразу увидите, кто я, чем занимаюсь и как живу.



Да! Моя жизнь - это мой космос. Но однажды я подумал, а как же живут другие и понял, что могу помочь изменить в лучшую сторону жизнь обычных людей. Я решил в течение года каждый день 10 людям дарить по 1000 долларов. Для меня это мелочь, ведь в ресторане за один раз я могу оставить намного больше денег.



Я дал распоряжение создать благотворительный фонд и этот сайт, чтобы помогать людям по всему миру. Добро пожаловать в Фонд Американская мечта. Здесь абсолютно каждый может получать свою 1000 долларов в день и стать счастливым. Каждый день я выделяю по 10000 долларов. Первые 10 счастливчиков со всего мира будут получать по своей тысяче долларов в течение целого года. Все что нужно - это указать кошелек, куда вы хотите получать переводы и подать заявку на вступление в фонд. осталось только одно! (это для того, чтобы быстрее принимали решение). Но, уверяю вас, зайдите через некоторое время и это "последнее" место так и будет свободным, не смотря на большое количество желающих.



А все потому, что миллионер Ден Бильзерян действительно существует, но к данному "благотворительному фонду" он не имеет ни какого отношения и, возможно, даже не догадывается о его существовании!



Первая часть обмана начинается уже сразу после подачи заявки bilzeriancash.ru/inspectionpay.php :

Цитата: Сообщение банка

Пройдите проверку платежных данных, чтобы обезопасить перевод денег



Транзакция № 20938103

Отправитель перевода: Bilzerian Dan

Сумма перевода: 1000 USD (65000 RUB)

Статус перевода: ожидает проверки данных



Вам нужно пройти проверку платежных данных, которые вы указали при оформлении заявки на выплату. Это обязательная банковская процедура. Она нужна для того, чтобы исключить ошибки и деньги гарантированно поступали именно вам.

Стоимость проверки инспектором GN American Bank ($3): 195 рублей



Сразу после проверки, вы сможете получать деньги на указанную вами банковскую карту или интернет-кошелек bilzeriancash.ru/multiscore.php :



Цитата: Сообщение банка



Ваши платежные данные подтверждены

Откройте счет для получения выплат



Транзакция № 20938103

Отправитель перевода: Bilzerian Dan

Сумма перевода: 1000 USD (65000 RUB)



Чтобы начать получать ежедневные выплаты, откройте счет в GN American Bank. Деньги будут поступать сначала на него, а потом уже на вашу банковскую карту или интернет-кошелек



Открытие счета в GN American Bank: 585 рублей



Счет откроется в течение 5 минут

После открытия счета, вы сразу получите первую выплату

Никаких переводов, ни ежедневных, ни даже разовых, вы не получите! Это все обман!!!



Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники! Сколько уже здесь было раскрыто различных "благотворительных" проектов. Но мошенники просто поражают своей небывалой "щедростью". На сайтезапущен очередной лохотрон -Ну и, как водится в таких случаях, девять мест уже занято,(это для того, чтобы быстрее принимали решение). Но, уверяю вас, зайдите через некоторое время и это "последнее" место так и будет свободным, не смотря на большое количество желающих.А все потому, что миллионер Ден Бильзерян действительно существует, но к данному "благотворительному фонду" он не имеет ни какого отношения и, возможно, даже не догадывается о его существовании!Первая часть обмана начинается уже сразу после подачи заявкиВторая часть обмана для тех, кто поверил обещаниям и перевел мошенникам 195 рублей. Их ждет разочарование и очередной счетВот такие благотворители в свой карман!Никаких переводов, ни ежедневных, ни даже разовых, вы не получите!

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