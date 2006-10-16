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Благотворительный фонд "Американская мечта" - лохотрон!

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Старый Сегодня, 20:42
#1
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Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,758
Благодарностей: 4,290

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Благотворительный фонд "Американская мечта" - лохотрон!
Сколько уже здесь было раскрыто различных "благотворительных" проектов. Но мошенники просто поражают своей небывалой "щедростью". На сайте bilzeriancash.ru запущен очередной лохотрон - Благотворительный фонд "Американская мечта"

Цитата:
Я Ден Бильзерян, я привык сорить деньгами.
И сегодня я дам вам $1000 просто так!

Кто я такой?
Я американский миллионер и моя жизнь - это праздник. Я привык получать все, что захочу. У меня столько денег, что я просто не успеваю их тратить. Регулярно езжу в Лас-Вегас и спускаю там сотни тысяч долларов в казино. Просто зайдите в любой поисковый сервис и введите мое имя. Вы сразу увидите, кто я, чем занимаюсь и как живу.

Да! Моя жизнь - это мой космос. Но однажды я подумал, а как же живут другие и понял, что могу помочь изменить в лучшую сторону жизнь обычных людей. Я решил в течение года каждый день 10 людям дарить по 1000 долларов. Для меня это мелочь, ведь в ресторане за один раз я могу оставить намного больше денег.

Я дал распоряжение создать благотворительный фонд и этот сайт, чтобы помогать людям по всему миру. Добро пожаловать в Фонд Американская мечта. Здесь абсолютно каждый может получать свою 1000 долларов в день и стать счастливым. Каждый день я выделяю по 10000 долларов. Первые 10 счастливчиков со всего мира будут получать по своей тысяче долларов в течение целого года. Все что нужно - это указать кошелек, куда вы хотите получать переводы и подать заявку на вступление в фонд.
Ну и, как водится в таких случаях, девять мест уже занято, осталось только одно! (это для того, чтобы быстрее принимали решение). Но, уверяю вас, зайдите через некоторое время и это "последнее" место так и будет свободным, не смотря на большое количество желающих.

А все потому, что миллионер Ден Бильзерян действительно существует, но к данному "благотворительному фонду" он не имеет ни какого отношения и, возможно, даже не догадывается о его существовании!

Первая часть обмана начинается уже сразу после подачи заявки bilzeriancash.ru/inspectionpay.php:
Цитата:
Сообщение банка
Пройдите проверку платежных данных, чтобы обезопасить перевод денег

Транзакция № 20938103
Отправитель перевода: Bilzerian Dan
Сумма перевода: 1000 USD (65000 RUB)
Статус перевода: ожидает проверки данных

Вам нужно пройти проверку платежных данных, которые вы указали при оформлении заявки на выплату. Это обязательная банковская процедура. Она нужна для того, чтобы исключить ошибки и деньги гарантированно поступали именно вам.
Стоимость проверки инспектором GN American Bank ($3): 195 рублей

Сразу после проверки, вы сможете получать деньги на указанную вами банковскую карту или интернет-кошелек
Вторая часть обмана для тех, кто поверил обещаниям и перевел мошенникам 195 рублей. Их ждет разочарование и очередной счет bilzeriancash.ru/multiscore.php:

Цитата:
Сообщение банка

Ваши платежные данные подтверждены
Откройте счет для получения выплат

Транзакция № 20938103
Отправитель перевода: Bilzerian Dan
Сумма перевода: 1000 USD (65000 RUB)

Чтобы начать получать ежедневные выплаты, откройте счет в GN American Bank. Деньги будут поступать сначала на него, а потом уже на вашу банковскую карту или интернет-кошелек

Открытие счета в GN American Bank: 585 рублей

Счет откроется в течение 5 минут
После открытия счета, вы сразу получите первую выплату
Вот такие благотворители в свой карман!
Никаких переводов, ни ежедневных, ни даже разовых, вы не получите! Это все обман!!!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
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