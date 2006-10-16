Раздел хайпов. Ваши замечания, предложения и пожелания.

На нашем форуме уже давно существует подобная тема
. Но у нее есть один "недостаток" - она общая
для всего форума, поэтому модераторам приходится постоянно ее проверять и искать в ней именно те, которые касаются их раздела.
Поэтому была создана данная тема, предназначенная только для хайперов!
(сюда же, естественно, относятся так же экономические и млм-игры)
Это даст возможность оперативнее реагировать на ваши замечания и предложения, а так же ускорит время их рассмотрения администрацией форума, если это потребуется.
Мы ждем от вас новых идей, предложений или замечаний по улучшению работы раздела хайпов (именно раздела, а не конкретных хайпов). Если вас что-то не устраивает в структуре подразделов (удалить, добавить, перенести, переименовать и т.д.) или правилах - пишите здесь и мы вместе это обсудим!