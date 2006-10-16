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Раздел хайпов. Ваши замечания, предложения и пожелания.

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Старый Сегодня, 19:31
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,757
Благодарностей: 4,288

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Раздел хайпов. Ваши замечания, предложения и пожелания.
На нашем форуме уже давно существует подобная тема. Но у нее есть один "недостаток" - она общая для всего форума, поэтому модераторам приходится постоянно ее проверять и искать в ней именно те, которые касаются их раздела.

Поэтому была создана данная тема, предназначенная только для хайперов! (сюда же, естественно, относятся так же экономические и млм-игры)

Это даст возможность оперативнее реагировать на ваши замечания и предложения, а так же ускорит время их рассмотрения администрацией форума, если это потребуется.

Мы ждем от вас новых идей, предложений или замечаний по улучшению работы раздела хайпов (именно раздела, а не конкретных хайпов). Если вас что-то не устраивает в структуре подразделов (удалить, добавить, перенести, переименовать и т.д.) или правилах - пишите здесь и мы вместе это обсудим!
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Прежде чем сделать вклад в ХАЙП - узнай, что это такое и изучи советы!
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Все ваши вопросы, пожелания и предложения mysilver Вопросы и предложения 9132 30.12.2016 22:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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