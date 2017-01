Портфель Elber US

Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 20:18 Сегодня, 20:18 Сегодня, 19:07 #1 elber Профессионал

Предыстория портфеля такая, с портфеля Elber Russia пришли дивиденды в долларах от Русагро. Порядка 76$. их использование проблематично, т.к. чтобы их обменять на рубли у брокера Открытие, нужно докинуть доллары до 1000$ и тогда это можно сделать на валютной секции. Но мне это не интересно, второй способ, вывести доллары, комиссия брокера — 25$. т.е. чтобы вывести 76$, нужно заплатить 25$. Не серьезно. И тут у меня пришла мысли, что-нибудь купить на СПБ бирже, тем более количество акций там увеличилось и сейчас, там полностью весь S&P 500. Планировал, перевести эти копейки и купить, какую-нибудь 1 акцию, типа Verizon.

Но прочитал условия у брокера, а там написано, что портфель должен быть больше 50 т.р. иначе будут снимать комиссию в 300 руб. ежемесячно. Консультанты брокера, по разному отвечали, одни говорили, что размер всех портфелей, должен быть больше 50 т.р., другие что по каждому портфелю. Чтобы не рисковать и не сидеть с 1 акцией, докинул 1000$ и вот что купил:







Телекоммуникации: Verizon и AT&T

Табак: Philip Morris и Altria Group

Товары личной гигиены: Johnson & Johnson и Procter & Gamble

Страхование: Metlife

Фармацевтика: Pfizer и Merck & Co

Химия: Dow Chemical



Более подробно описывать эти акции не буду, вы все их прекрасно знаете, чем эти компании занимаются!



т.е. купил акции 10 компаний из 15. буду их докупать, а когда начну полноценно формировать портфель добавлю еще 5.



Обычно, деньги любят тишину и цифры не публикуют, но т.к. суммы пока копеечные, их публикую.



Теперь, что мне понравилось на СПБ бирже, лично для меня. Днем не имею доступа к квику, покупаю акции вечером, после работы, (я долгосрочный инвестор). На российском рынке приходиться это делать через тейк-профиты на следующий день происходит покупка, если конечно не будет проскальзывания.



А вот на СПБ бирже, придя после 19-00 и запустив квик, можно купить акцию. У них T+3 т.е. через 3 дня акция в депозитарии.



Теперь, с какой проблемой столкнулся на СПБ биржи. Биржа, объявила в октября о расширение торгуемых акций, но на деле их еще не добавили и этот процесс продолжается. Т.е. у бирже большая цепочка разных депозитариев, пока акция не дойдет до российского депозитария.



Купив в октябре все акции, акции двух компаний, Altria и Merck не пришли в депозитарий, а сделка через РЕПО переносилась, снимая ежедневно 2 цента. После 3х недель, мне это надоело, я позвонил брокеру, брокер был не в курсе, сказал, что недобросовестный поставщик не может передать акции и посоветовал их продать. Что я благополучно и сделал. А т.к. налог в рублях, из-за колебания мне нарисовали 40 рублей налога.

Купил, я их снова, эти акции, это уже было в ноябре и опять начал ждать. Хорошо, хоть на смарт-лабе появилась тема, у человека была такая же проблема и он активно доставал биржу звонками, появился представитель биржи. и пообещали всё решить с поставкой акций. В конце ноября акции Altria поставились. все остальные обещали до конца года. Merck переносился в РЕПО до 21 декабря.



В итоге, мои убытки 65 рублей — за РЕПО. Биржа обещает эти деньги потом вернуть, посмотрим.



Еще съездил до брокера, подписал бумажку w-8. В личном кабинете просили подписать, иначе будут дополнительные комиссии. Суть бумажки, чтобы платить налог по дивидендам у нас 13%, а не в США 30%. По идеи брокер должен отправить это в США. В этой бумажке говориться, что я не резидент США и сам буду платить налог у себя (брокер будет снимать, как по российским дивидендам). Надеюсь они всё проведут. Пока налог 30% с дивидендов. Другое мнение, что налог будет 10% в США, а 3% должен буду платить самостоятельно в РФ. Поживем, увидим.



Пришли пару баксов дивидендов в декабре.



Т.к. это проба пера, до 2021 года, поэтому никаких серьезных изменений в портфеле не жду, с дивидендов Русагро и дивидендов по портфелю, по прогнозу покупки будут всего лишь еще на 1000$ до 2021 года.



До того, как биржа добавила весь S&P 500 планировал, половину портфеля формировать на СПБ бирже, а вторую напрямую. Еще хотел после 2025 формировать портфель по Европе. Сейчас отказался от этой идеи. не вижу смысла. Европейские компании проигрывают американским в доходности и в США есть по всем отраслям хорошие аналоги.



Поэтому увеличу портфель до 15 компаний и буду усредняться, докупать.



Если СПБ биржа добавит какие-нибудь европейские расписки торгуемые на NYSE, может их тоже прикуплю.



Посмотрел, что немецких компаний точно нет на NYSE, они торгуются только в самой Германии, есть расписки английских и других стран. Может потом расширю еще на 10 компаний портфель, либо останется 15.



Если рынок станет медвежьим, то т.к. у меня сумма портфеля крошечная, буду усредняться, падения не замечу. Средняя будет меньше пока рынок не станет опять бычьим.



Период владения на совсем, в отличие от российского портфеля, там у меня период 30 лет. А здесь больше, поэтому 5-10 лет медвежьего рынка пройду легко.



Еще из минусов, у брокера открытие, личный кабинет по СПБ бирже еще не готов, обещали весной всё сделать. Чтобы посмотреть портфель, приходиться через отчеты. Также перевод $ из московской бирже на СПБ можно сделать только по телефону, ни в личном кабинете, ни в квик нельзя перевести!



Что точно не буду покупать, даже если на NYSE и СПБ бирже будут расписки, это Азия и Южная Америка!



Во всех книжках по инвестированию, советуют туда не лесть, если не знаете их нравы и отчетности. Я Азию вообще не знаю. А то, что я не знаю, туда не полезу. А Южная америка, это развивающиеся страны, с постоянным обесцениванеим собственных валют, также как и РФ.



Т.е. покупать в долларах акции, компаний у которых доход в реалах или песо, нельзя.



Проводил «моделирование» покупок в гугл финас бразильских компаний, с большими дивидендами, так там большие минусы. И там еще коррупция. Так, что если вы видите на NYSE какие-нибудь Южноамериканские расписки с дивидендной доходность 8-10% не лезьте туда, это могут быть последние дивиденды и обвал цены!



т.е. можно покупать акции развивающиеся стран в той валюте, в которой они получают доход, т.е. если вы иммигрировали куда-нибудь и там живете, то тогда можно.



А так только, если компания получает прибыль в евро, франках, фунтах и кронах. — т.е. Европа. и то, сейчас с падением фунта, купив английские расписки на NYSE, можно было попасть на курсовые разницы!



