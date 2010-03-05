В регионах России практически все вовлечены в неформальные заимствования

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) посвятило своё недавнее исследование по поводу одалживания россиян денег друг у друга и по результату можно сказать, чуть ли не половина россиян постоянно одалживает друг у друга денежные средства.
Однако сотрудники Регионального центра финансовой грамотности из Томска решили пойти еще дальше и провести более детальное изучение этой проблемы в своем регионе - в Томской области. И по результатам выяснилось, что 90% жителей области могут дать в долг своим близким, а также товарищам, но небольшую сумму: - до получки так сказать.
Но 60 процентов томичей сами берут в долг, если понадобится, но обычно они это делают, оговаривая, что берут "до зарплаты", хотя сами при этом имеют вклады в банках. Средняя сумма одалживания находится в рамках от 500 до 20000 руб.
Надо сказать, что неформальное одалживание денег входит зону особого риска: - не все люди готовы требовать с заемщика долговую расписку, а это чревато тем, что в суд будет нечего просто нести. А ведь деньги в случае чего можно вернуть и через суд. Более того, согласно Гражданского Кодекса России договор займа нужно оформлять письменно, если его сумма в 10 раз превышает минимальный размер оплаты труда, который в РФ сейчас составляет 7 с половиной тысяч руб.
Также нужно помнить, что с прошлого года займ между гражданами можно оформить через нотариуса. Это вообще идеальная форма - вам не отдали долг, то просто обращаетесь в суд и судья выпускает свой судебный приказ, который вы относите судебным приставам и они уже должны начать работать с недобросовестным заемщиком.
Если же вы будите довольствоваться только долговой распиской, то нужно будет учесть 2 момента:
Первое: - это всегда указывайте, что средства передаются в качестве заемных и ставьте дату и номер договора.
Во-вторых, если документ, показывающий передачу денег, исходил не от самого заемщика (к примеру, у вас на руках лишь выписка с банковского счета заимодавца или третьего лица, на чей счет заемщик просил перечислить занимаемую сумму), то приготовьте документальное подтверждение его просьбы, чтобы получить займ таким вот способом, то есть письмо заемщика.
В целом 68% томичей имеют кредиты, которые пока не погашены и у более чем у половины есть кредит и нет вклада в банке, то есть эта половина не владеет никакой денежной подушкой безопасности.
88% томичей в состоянии (как они говорят) дать взаймы товарищам и людям, которых они знают. 57% томичей дают взаймы регулярно, но это не такие уж великие суммы - от 500 до 3000 руб. Суммы которые гораздо больше (до 20000 руб.) даются редко.
43% томичей - это те кто никогда не даёт взаймы. И наверное это самая лучшая категория жителей Томской области и по представленным данным можно судить в целом о ситуация в российских регионах. Она там не очень радостная в плане одалживания денежных средств друг другу.
Специально для mmgp.ru
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