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В регионах России практически все вовлечены в неформальные заимствования

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Старый Сегодня, 19:07
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
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В регионах России практически все вовлечены в неформальные заимствования


Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) посвятило своё недавнее исследование по поводу одалживания россиян денег друг у друга и по результату можно сказать, чуть ли не половина россиян постоянно одалживает друг у друга денежные средства.

Однако сотрудники Регионального центра финансовой грамотности из Томска решили пойти еще дальше и провести более детальное изучение этой проблемы в своем регионе - в Томской области. И по результатам выяснилось, что 90% жителей области могут дать в долг своим близким, а также товарищам, но небольшую сумму: - до получки так сказать.

Но 60 процентов томичей сами берут в долг, если понадобится, но обычно они это делают, оговаривая, что берут "до зарплаты", хотя сами при этом имеют вклады в банках. Средняя сумма одалживания находится в рамках от 500 до 20000 руб.

Надо сказать, что неформальное одалживание денег входит зону особого риска: - не все люди готовы требовать с заемщика долговую расписку, а это чревато тем, что в суд будет нечего просто нести. А ведь деньги в случае чего можно вернуть и через суд. Более того, согласно Гражданского Кодекса России договор займа нужно оформлять письменно, если его сумма в 10 раз превышает минимальный размер оплаты труда, который в РФ сейчас составляет 7 с половиной тысяч руб.

Также нужно помнить, что с прошлого года займ между гражданами можно оформить через нотариуса. Это вообще идеальная форма - вам не отдали долг, то просто обращаетесь в суд и судья выпускает свой судебный приказ, который вы относите судебным приставам и они уже должны начать работать с недобросовестным заемщиком.

Если же вы будите довольствоваться только долговой распиской, то нужно будет учесть 2 момента:

Первое: - это всегда указывайте, что средства передаются в качестве заемных и ставьте дату и номер договора.

Во-вторых, если документ, показывающий передачу денег, исходил не от самого заемщика (к примеру, у вас на руках лишь выписка с банковского счета заимодавца или третьего лица, на чей счет заемщик просил перечислить занимаемую сумму), то приготовьте документальное подтверждение его просьбы, чтобы получить займ таким вот способом, то есть письмо заемщика.

В целом 68% томичей имеют кредиты, которые пока не погашены и у более чем у половины есть кредит и нет вклада в банке, то есть эта половина не владеет никакой денежной подушкой безопасности.

88% томичей в состоянии (как они говорят) дать взаймы товарищам и людям, которых они знают. 57% томичей дают взаймы регулярно, но это не такие уж великие суммы - от 500 до 3000 руб. Суммы которые гораздо больше (до 20000 руб.) даются редко.

43% томичей - это те кто никогда не даёт взаймы. И наверное это самая лучшая категория жителей Томской области и по представленным данным можно судить в целом о ситуация в российских регионах. Она там не очень радостная в плане одалживания денежных средств друг другу.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5869173d72cde
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Старый Сегодня, 20:15
#2
Форекс-блогер
 
Аватар zaharik1404
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 2,206
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Подписок: 1
КП: 0.089
Re: В регионах России практически все вовлечены в неформальные заимствования
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Также нужно помнить, что с прошлого года займ между гражданами можно оформить через нотариуса. Это вообще идеальная форма - вам не отдали долг, то просто обращаетесь в суд и судья выпускает свой судебный приказ, который вы относите судебным приставам и они уже должны начать работать с недобросовестным заемщиком.
Обычно это не особо интересно, ведь одалживают у близких знакомых и потому что деньги нужны прямо сейчас, мало кто согласится ради этого посещать нотариуса и уж тем более оплачивать его услуги, которые совсем не дешевые.
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