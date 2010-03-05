OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,618 Благодарностей: 506 КП: 0.081

В регионах России практически все вовлечены в неформальные заимствования



Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) посвятило своё недавнее исследование по поводу одалживания россиян денег друг у друга и по результату можно сказать, чуть ли не половина россиян постоянно одалживает друг у друга денежные средства.



Однако сотрудники Регионального центра финансовой грамотности из Томска решили пойти еще дальше и провести более детальное изучение этой проблемы в своем регионе - в Томской области. И по результатам выяснилось, что 90% жителей области могут дать в долг своим близким, а также товарищам, но небольшую сумму: - до получки так сказать.



Но 60 процентов томичей сами берут в долг, если понадобится, но обычно они это делают, оговаривая, что берут "до зарплаты", хотя сами при этом имеют вклады в банках. Средняя сумма одалживания находится в рамках от 500 до 20000 руб.



Надо сказать, что неформальное одалживание денег входит зону особого риска: - не все люди готовы требовать с заемщика долговую расписку, а это чревато тем, что в суд будет нечего просто нести. А ведь деньги в случае чего можно вернуть и через суд. Более того, согласно Гражданского Кодекса России договор займа нужно оформлять письменно, если его сумма в 10 раз превышает минимальный размер оплаты труда, который в РФ сейчас составляет 7 с половиной тысяч руб.



Также нужно помнить, что с прошлого года займ между гражданами можно оформить через нотариуса. Это вообще идеальная форма - вам не отдали долг, то просто обращаетесь в суд и судья выпускает свой судебный приказ, который вы относите судебным приставам и они уже должны начать работать с недобросовестным заемщиком.



Если же вы будите довольствоваться только долговой распиской, то нужно будет учесть 2 момента:



Первое: - это всегда указывайте, что средства передаются в качестве заемных и ставьте дату и номер договора.



Во-вторых, если документ, показывающий передачу денег, исходил не от самого заемщика (к примеру, у вас на руках лишь выписка с банковского счета заимодавца или третьего лица, на чей счет заемщик просил перечислить занимаемую сумму), то приготовьте документальное подтверждение его просьбы, чтобы получить займ таким вот способом, то есть письмо заемщика.



В целом 68% томичей имеют кредиты, которые пока не погашены и у более чем у половины есть кредит и нет вклада в банке, то есть эта половина не владеет никакой денежной подушкой безопасности.



88% томичей в состоянии (как они говорят) дать взаймы товарищам и людям, которых они знают. 57% томичей дают взаймы регулярно, но это не такие уж великие суммы - от 500 до 3000 руб. Суммы которые гораздо больше (до 20000 руб.) даются редко.



43% томичей - это те кто никогда не даёт взаймы. И наверное это самая лучшая категория жителей Томской области и по представленным данным можно судить в целом о ситуация в российских регионах. Она там не очень радостная в плане одалживания денежных средств друг другу.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5869173d72cde Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) посвятило своё недавнее исследование по поводу одалживания россиян денег друг у друга и по результату можно сказать, чуть ли не половина россиян постоянно одалживает друг у друга денежные средства.Однако сотрудники Регионального центра финансовой грамотности из Томска решили пойти еще дальше и провести более детальное изучение этой проблемы в своем регионе - в Томской области. И по результатам выяснилось, что 90% жителей области могут дать в долг своим близким, а также товарищам, но небольшую сумму: - до получки так сказать.Но 60 процентов томичей сами берут в долг, если понадобится, но обычно они это делают, оговаривая, что берут "до зарплаты", хотя сами при этом имеют вклады в банках. Средняя сумма одалживания находится в рамках от 500 до 20000 руб.Надо сказать, что неформальное одалживание денег входит зону особого риска: - не все люди готовы требовать с заемщика долговую расписку, а это чревато тем, что в суд будет нечего просто нести. А ведь деньги в случае чего можно вернуть и через суд. Более того, согласно Гражданского Кодекса России договор займа нужно оформлять письменно, если его сумма в 10 раз превышает минимальный размер оплаты труда, который в РФ сейчас составляет 7 с половиной тысяч руб.Также нужно помнить, что с прошлого года займ между гражданами можно оформить через нотариуса. Это вообще идеальная форма - вам не отдали долг, то просто обращаетесь в суд и судья выпускает свой судебный приказ, который вы относите судебным приставам и они уже должны начать работать с недобросовестным заемщиком.Если же вы будите довольствоваться только долговой распиской, то нужно будет учесть 2 момента:Первое: - это всегда указывайте, что средства передаются в качестве заемных и ставьте дату и номер договора.Во-вторых, если документ, показывающий передачу денег, исходил не от самого заемщика (к примеру, у вас на руках лишь выписка с банковского счета заимодавца или третьего лица, на чей счет заемщик просил перечислить занимаемую сумму), то приготовьте документальное подтверждение его просьбы, чтобы получить займ таким вот способом, то есть письмо заемщика.В целом 68% томичей имеют кредиты, которые пока не погашены и у более чем у половины есть кредит и нет вклада в банке, то есть эта половина не владеет никакой денежной подушкой безопасности.88% томичей в состоянии (как они говорят) дать взаймы товарищам и людям, которых они знают. 57% томичей дают взаймы регулярно, но это не такие уж великие суммы - от 500 до 3000 руб. Суммы которые гораздо больше (до 20000 руб.) даются редко.43% томичей - это те кто никогда не даёт взаймы. И наверное это самая лучшая категория жителей Томской области и по представленным данным можно судить в целом о ситуация в российских регионах. Она там не очень радостная в плане одалживания денежных средств друг другу.Специально для mmgp.ru

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