Востребованность профессии переводчика в 21 веке

Переводчик в 20 веке был очень важный человек. И теперь, огромное множество людей , выучив один иностранный язык, спешат на биржи фрилансеров в поисках работы для себя.
Спешу разочаровать- там вы (в большинстве случаев) ничего стоящего не найдете.
Умение переводить очень важно в современном мире, но этот навык должен быть второстепенным. Вы должны также что-либо уметь для того, чтобы получить высокооплачиваемую работу.
Если вас не покидают мечты стать фрилансером, то вам придется изрядно потрудиться-изучить не только английский, но пару других языков ( немецкий, итальянский, французкий-список продолжать можно бесконечно), так как заказов на перевод очень мало, и в основном заказчикам нужен перевод именно с языков, носителей которых довольно мало.
Пару советов начинающим:
1. Не беритесь за перевод, если не уверены ,что сдадите в срок. Обычно дедлайн приходит неожиданно и косой в руках.
2.Не перебарщивайте с фразеологизмами. Слмшком большое количество таких устойчивых выражений портят текст.
3.Но и не делайте "сухого" перевода. Текст интересно читать, когда всего "в меру".
Удачи всем. Хороших праздников
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Автор: ukitta555
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