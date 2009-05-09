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Востребованность профессии переводчика в 21 веке

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Старый Сегодня, 18:20
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 31.08.2016
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Востребованность профессии переводчика в 21 веке
Переводчик в 20 веке был очень важный человек. И теперь, огромное множество людей , выучив один иностранный язык, спешат на биржи фрилансеров в поисках работы для себя.

Спешу разочаровать- там вы (в большинстве случаев) ничего стоящего не найдете.

Умение переводить очень важно в современном мире, но этот навык должен быть второстепенным. Вы должны также что-либо уметь для того, чтобы получить высокооплачиваемую работу.

Если вас не покидают мечты стать фрилансером, то вам придется изрядно потрудиться-изучить не только английский, но пару других языков ( немецкий, итальянский, французкий-список продолжать можно бесконечно), так как заказов на перевод очень мало, и в основном заказчикам нужен перевод именно с языков, носителей которых довольно мало.

Пару советов начинающим:
1. Не беритесь за перевод, если не уверены ,что сдадите в срок. Обычно дедлайн приходит неожиданно и косой в руках.

2.Не перебарщивайте с фразеологизмами. Слмшком большое количество таких устойчивых выражений портят текст.

3.Но и не делайте "сухого" перевода. Текст интересно читать, когда всего "в меру".

Удачи всем. Хороших праздников
------------------------
Автор: ukitta555
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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