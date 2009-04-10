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Прогноз RBS по ключевым валютам на 2017 год

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Старый Сегодня, 18:06
#1
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Имя: Юрий
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Прогноз RBS по ключевым валютам на 2017 год
Аналитики RBS полагают, что доллар будет оставаться сильным в первом полугодии 2017, так как финансовые рынки останутся сосредоточены на усилении фискальной политики и ужесточении денежно-кредитной политики в США. "Новая администрация Трампа, вероятнее всего, приоритетом сделает снижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру, что повлечет за собой разрастание дефицита бюджета. Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, скорее всего, ответит на это ускорением повышения процентных ставок с одного раза за год до двух-трех за год. Риск для доллара исходит со стороны внешней торговли: если Трамп отдаст приоритеты перезаключению торговых международных соглашений и ужесточит контроль за иммиграцией.

EUR/USD нацелен на торговлю в более низком диапазоне 1.00-1.10, поскольку ЕЦБ продлил свою программу ежемесячной покупки активов на € 80 млрд до конца 2017 года, в еврозоне пройдут выборы в Нидерландах, Франции и Германии в 2017 году после референдума в Италии в декабре этого года. Во втором полугодии 2017 евро может начать восстанавливать потери по отношению к доллару США, так как ЕЦБ будет приближаться к завершению своего количественного смягчения. USD/JPY будет торговаться в диапазоне 110-120 в 2017 году, так как Банк Японии сохранит параметры монетарной политики и продолжит удерживать доходность 10-летних облигаций (JGB) около нуля, несмотря на рост доходностей облигаций в других странах мира",
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