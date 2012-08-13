ukitta555 Интересующийся

Регистрация: 31.08.2016 Сообщений: 16 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Как не перегореть на работе и быть всегда на шаг впереди?

Сегодня я хотел бы затронуть такой вопрос, как "перегоревшие" работники.



Возможно, вы руководитель организации, и вам знакома такая ситуация, когда работники работают очень непродуктивно?



Или же если вы обычный человек, то у вас наверняка было такое, что прийдя на работу, вся энергия куда-то убежала?



Возможно, вы "перегорели".



Этот термин употребляют, когда говорят о человеке, который с большим энтузиазмом берется за работу, работает до ночи, но после того, как тот видит ее бесперспективность, теряет мотивацию и сидит "ни рыба, ни мясо!" на надоевшей ему работе.



Относиться это ко всем - и женщинам, и мужчинам.



Как же избежать этого?

Вот пара советов:

1. Работа есть работа, но отдых тоже должен быть. Как говорил Ницше:

"Тот, кто не может посвятить себе две третьих дня, должен быть признан рабом"



2. Не посвящайте себя целиком и полностью одной цели. В случае неудачи, жизнь потеряет смысл и начнется "горение".



3.Планирование. В данном случае нужно быть гибким, и потеря темпа в проекте ( и т.п.) не должна вас пугать. Запомните: пусть медленно, но вы достигните вашей цели. Главное- результат.



Ранее упоминались, что предприниматель должен уметь предотвратить непродуктивность рабочих.



Для этого, каждому желательно раздать по 1 примернику книг с мотивирующими цитатами/автобиографиями. Кстати, после таких действий один из магазинов Wal-Mart в Америке поднял продажи на 24%!



Дерзайте, господа. Желаю всем не "перегореть".



В конце каждой статьи добавляйте три строчки:

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Автор: ukitta555

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Добрый день, дорогие читатели!Сегодня я хотел бы затронуть такой вопрос, как "перегоревшие" работники.Возможно, вы руководитель организации, и вам знакома такая ситуация, когда работники работают очень непродуктивно?Или же если вы обычный человек, то у вас наверняка было такое, что прийдя на работу, вся энергия куда-то убежала?Возможно, вы "перегорели".Этот термин употребляют, когда говорят о человеке, который с большим энтузиазмом берется за работу, работает до ночи, но после того, как тот видит ее бесперспективность, теряет мотивацию и сидит "ни рыба, ни мясо!" на надоевшей ему работе.Относиться это ко всем - и женщинам, и мужчинам.Как же избежать этого?Вот пара советов:1. Работа есть работа, но отдых тоже должен быть. Как говорил Ницше:"Тот, кто не может посвятить себе две третьих дня, должен быть признан рабом"2. Не посвящайте себя целиком и полностью одной цели. В случае неудачи, жизнь потеряет смысл и начнется "горение".3.Планирование. В данном случае нужно быть гибким, и потеря темпа в проекте ( и т.п.) не должна вас пугать. Запомните: пусть медленно, но вы достигните вашей цели. Главное- результат.Ранее упоминались, что предприниматель должен уметь предотвратить непродуктивность рабочих.Для этого, каждому желательно раздать по 1 примернику книг с мотивирующими цитатами/автобиографиями. Кстати, после таких действий один из магазинов Wal-Mart в Америке поднял продажи на 24%!Дерзайте, господа. Желаю всем не "перегореть".В конце каждой статьи добавляйте три строчки:------------------------Автор: ukitta555Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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__________________ Последний раз редактировалось ukitta555; Сегодня в 17:54 .