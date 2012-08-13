Как не перегореть на работе и быть всегда на шаг впереди?

Добрый день, дорогие читатели!
Сегодня я хотел бы затронуть такой вопрос, как "перегоревшие" работники.
Возможно, вы руководитель организации, и вам знакома такая ситуация, когда работники работают очень непродуктивно?
Или же если вы обычный человек, то у вас наверняка было такое, что прийдя на работу, вся энергия куда-то убежала?
Возможно, вы "перегорели".
Этот термин употребляют, когда говорят о человеке, который с большим энтузиазмом берется за работу, работает до ночи, но после того, как тот видит ее бесперспективность, теряет мотивацию и сидит "ни рыба, ни мясо!" на надоевшей ему работе.
Относиться это ко всем - и женщинам, и мужчинам.
Как же избежать этого?
Вот пара советов:
1. Работа есть работа, но отдых тоже должен быть. Как говорил Ницше:
"Тот, кто не может посвятить себе две третьих дня, должен быть признан рабом"
2. Не посвящайте себя целиком и полностью одной цели. В случае неудачи, жизнь потеряет смысл и начнется "горение".
3.Планирование. В данном случае нужно быть гибким, и потеря темпа в проекте ( и т.п.) не должна вас пугать. Запомните: пусть медленно, но вы достигните вашей цели. Главное- результат.
Ранее упоминались, что предприниматель должен уметь предотвратить непродуктивность рабочих.
Для этого, каждому желательно раздать по 1 примернику книг с мотивирующими цитатами/автобиографиями. Кстати, после таких действий один из магазинов Wal-Mart в Америке поднял продажи на 24%!
Дерзайте, господа. Желаю всем не "перегореть".
В конце каждой статьи добавляйте три строчки:
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Автор: ukitta555
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