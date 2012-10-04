OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,614 Благодарностей: 506 КП: 0.081

Урезание расходов на содержание домашних животных - возможно ли сейчас такое?





В 2016 году Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) проводило исследование, которое касалось финансовых трат россиян на своих четвероногих друзей и как выяснилось, оказывается траты россиян на любимых кошек и собак сопоставимы с тратами на приобретение нового авто. Более триллиона рублей в год: - такова эта сумма в России. Однако, важно то, что россияне оказывается в большинстве своём мало готовы урезать расходы на корме для своих животных. Согласитесь: - факт похвальный.



В сельской местности, конечно, не особо стоит такая проблема: - там обычно что-то специально готовят для собак и кошек. Но в городе бывают, что начинают подменять полноценные корма, чем-то своим, однако это может привести к проблемам со здоровьем животного.



В городе людям труднее найти более дешевые аналоги корма для животных. В пользу этого факта в вышеупомянутом исследовании приводятся данные, что с 2014 по 2016 гг. среднестатистическая сумма чека в торговых центрах РФ упала на 16,5%, а вот чеки на покупку кормов "свалились" всего на 5%. И это еще совсем не показатель того, что россияне перевели своих домашних животных на более дешевые корма, хотя за 2 года корма довольно существенно подорожали, а с 1 января 2017 г. вырастут в цене и еще на 8% так как правительство подняло НДС на них с 10 до 18%.



Но россияне отказываются экономить на кормах, поскольку многие знают, что перейдя на низкий по стоимости корм, они вероятней всего потратят ещё больше. Конечно, есть те кто все же уходит от привычных кормов средней и высокой ценовой стоимости на более дешевые, но таких немного.



Так как же владельцы животных "выкручиваются" из такой непростой ситуации? Просто для многих не секрет, что зоомагазины довольно часто проводят акции и плюс люди научились брать корм максимально крупными пачками - так дешевле. Наполнители так вообще берут целыми мешками. Отсюда такая экономия средств и выходит.



Кроме того, теперь остальные товары для животных идут в угоду необходимому корму, без которого как известно не обойтись. И тут сами владельцы зоомагазинов перестроились и начали завозить на продажу более дешевые аксессуары и игрушки для животных. Впрочем, данный сектор экономики даже сейчас трудно назвать сильно пострадавшим даже с натяжкой - прибыль здесь есть и неплохая.



Но еще сложнее приходится тем, кто держит у себя породистых животных. Тут и корма обходятся дороже и на уход за животным требуется больше денег. Однако и такие владельцы животных не унывают, и например, ищут себе частных грумеров (это спецы по наведению красоты у домашних животных) с выездом на дом, ведь цены у них обычно ниже чем в частных салонах и парикмахерских. Кстати, сейчас хватает подобных предложений на специализированных сайтах и люди активно пользуются этим. Конечно, что хорошо для владельца животного, то не очень хорошо для салонов - у них наблюдается спад продаж.



Соответственно в конце можно сделать вывод, что кризис не сильно сказался на наших домашних животных и особенно это касается питания: - как ели, то так практически и едят. Остальное нужно в основном хозяевам, а не самим животным и без игрушек и аксессуаров можно пока и обойтись или заменить их. Но конечно, нельзя обойтись без заботы и любви к своим любимцам, ведь порой они этого так ждут.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5868f6fbdb78f В 2016 году Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) проводило исследование, которое касалось финансовых трат россиян на своих четвероногих друзей и как выяснилось, оказывается траты россиян на любимых кошек и собак сопоставимы с тратами на приобретение нового авто. Более триллиона рублей в год: - такова эта сумма в России. Однако, важно то, что россияне оказывается в большинстве своём мало готовы урезать расходы на корме для своих животных. Согласитесь: - факт похвальный.В сельской местности, конечно, не особо стоит такая проблема: - там обычно что-то специально готовят для собак и кошек. Но в городе бывают, что начинают подменять полноценные корма, чем-то своим, однако это может привести к проблемам со здоровьем животного.В городе людям труднее найти более дешевые аналоги корма для животных. В пользу этого факта в вышеупомянутом исследовании приводятся данные, что с 2014 по 2016 гг. среднестатистическая сумма чека в торговых центрах РФ упала на 16,5%, а вот чеки на покупку кормов "свалились" всего на 5%. И это еще совсем не показатель того, что россияне перевели своих домашних животных на более дешевые корма, хотя за 2 года корма довольно существенно подорожали, а с 1 января 2017 г. вырастут в цене и еще на 8% так как правительство подняло НДС на них с 10 до 18%.Но россияне отказываются экономить на кормах, поскольку многие знают, что перейдя на низкий по стоимости корм, они вероятней всего потратят ещё больше. Конечно, есть те кто все же уходит от привычных кормов средней и высокой ценовой стоимости на более дешевые, но таких немного.Так как же владельцы животных "выкручиваются" из такой непростой ситуации? Просто для многих не секрет, что зоомагазины довольно часто проводят акции и плюс люди научились брать корм максимально крупными пачками - так дешевле. Наполнители так вообще берут целыми мешками. Отсюда такая экономия средств и выходит.Кроме того, теперь остальные товары для животных идут в угоду необходимому корму, без которого как известно не обойтись. И тут сами владельцы зоомагазинов перестроились и начали завозить на продажу более дешевые аксессуары и игрушки для животных. Впрочем, данный сектор экономики даже сейчас трудно назвать сильно пострадавшим даже с натяжкой - прибыль здесь есть и неплохая.Но еще сложнее приходится тем, кто держит у себя породистых животных. Тут и корма обходятся дороже и на уход за животным требуется больше денег. Однако и такие владельцы животных не унывают, и например, ищут себе частных грумеров (это спецы по наведению красоты у домашних животных) с выездом на дом, ведь цены у них обычно ниже чем в частных салонах и парикмахерских. Кстати, сейчас хватает подобных предложений на специализированных сайтах и люди активно пользуются этим. Конечно, что хорошо для владельца животного, то не очень хорошо для салонов - у них наблюдается спад продаж.Соответственно в конце можно сделать вывод, что кризис не сильно сказался на наших домашних животных и особенно это касается питания: - как ели, то так практически и едят. Остальное нужно в основном хозяевам, а не самим животным и без игрушек и аксессуаров можно пока и обойтись или заменить их. Но конечно, нельзя обойтись без заботы и любви к своим любимцам, ведь порой они этого так ждут.Специально для mmgp.ru

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