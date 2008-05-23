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Bitcoin в Иране дотупен для сделок купли/продажи через WMIRAN

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Старый Сегодня, 15:18
#1
Форекс-блогер
 
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Bitcoin в Иране дотупен для сделок купли/продажи через WMIRAN
Когда закон не имеет четких критериев и рамок: вы все еще можете покупать и продавать Bitcoin в Иране.






Законодательство Ирана относительно Биткоин еще не достаточно конкретизировано, до сих пор непонятно, как местные органы власти продолжают избегать решения по конфликтным ситуациям в рамках сделок с Биткоин.

Тем не менее, обменный сервис WMIRAN позволяет поклонникам Биткоин пользоваться инфраструктурой для населения, которую обеспечивает обменник, предлагая использовать бумажные деньги.

Платформа WMIRAN позволяет пользователям приобрести Bitcoin, используя национальную валюту Ирана, что облегчает с ним работу, поскольку используются обычные бумажные деньги.

В последнее время появляется большое количество стартапов поистине революционных и инновационных, оптимизирующих работу с Биткоин, повышая его ликвидность.

Чтобы избежать экономической нестабильности, пользователи WMIRAN в Иране приобретают Биткоин. Также платформа помогает избежать ужесточенных финансовых правил Ирана. Также платформа полезна при международных платежах, поскольку она также часто происходит в биткоинах. Специальные биткоин-кошельки позволяют отправлять и получать криптовалюту между другими пользователями WMIRAN.




Переведено специально для MMGP.ru
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Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 15:23.
sunmistik на форуме  
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