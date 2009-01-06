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в России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.

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Старый Сегодня, 14:59
#1
Топ Мастер
 
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Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
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награды Волшебный горшочек 
в России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.
В России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.


Цитата:
Вы можете дать правовую оценку самой природе появления, собственно, этого феномена – «коллекторы»?

- Появились они и довольно бурно, за сравнительно короткое время, размножились, как говорится, «не от хорошей жизни», - вследствие часто неудовлетворительной работы судебных приставов.

По официальной статистике, которая находится в открытом доступе и сформирована на основе сведений самой службы судебных приставов, в России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.]
Источник:
http://www.newizv.ru/society/2017-01...vzyskatel.html
__________________
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Последний раз редактировалось Room; Сегодня в 15:02.
Room вне форума  
Старый Сегодня, 15:18
#2
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 1,020
Благодарностей: 117
КП: 0.095
Re: в России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.
Цитата:
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
В России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.




Источник:
http://www.newizv.ru/society/2017-01...vzyskatel.html
Наверное надо просто судебных приставов наделить большими полномочиями и скорей всего коллекторы буду не нужны. Просто население не серьезно относится принятым судебным решения, считают их не обязательными к исполнению.
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Новый букс, стабильность NEO
Игорь Наумов на форуме  
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