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Топ Мастер
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в России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.
В России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.
Цитата:
Вы можете дать правовую оценку самой природе появления, собственно, этого феномена – «коллекторы»?
- Появились они и довольно бурно, за сравнительно короткое время, размножились, как говорится, «не от хорошей жизни», - вследствие часто неудовлетворительной работы судебных приставов.
По официальной статистике, которая находится в открытом доступе и сформирована на основе сведений самой службы судебных приставов, в России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.]
Источник: http://www.newizv.ru/society/2017-01...vzyskatel.html
Последний раз редактировалось Room; Сегодня в
15:02.
Сегодня, 15:18
#
2
Специалист
Регистрация: 04.10.2012
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Re: в России не исполняются решения судебных инстанций порядка до 80%.
Наверное надо просто судебных приставов наделить большими полномочиями и скорей всего коллекторы буду не нужны. Просто население не серьезно относится принятым судебным решения, считают их не обязательными к исполнению.
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