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Microsoft заставляет искусственный интеллект писать музыку

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Microsoft заставляет искусственный интеллект писать музыку

Норвежское подразделение Microsoft представило миру собственную рождественскую песню, созданную с помощью искусственного интеллекта. Трек под названием "Joyful Time in The City" был создан при участии Томаса Хольма, участника норвежской версии талант-шоу "Голос". На создание песни ушло всего две недели. Для этого искусственный интеллект проанализировал более 50 классических рождественских песен и выяснил, как именно создать идеальную. На основе этого анализа компьютер предугадывал, какой именно звук должен идти следующим. В результате получился микс из разных песен, которые Хольм свёл в одну.


"Технология всегда заставляла исполнителей расширять границы, однако на этот раз машина сама создала музыку, - сказал Томас Хольм. - Я не боюсь, что искусственный интеллект захватит мир музыки, он может стать прекрасным участником группы!"

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