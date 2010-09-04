Yubikey 4 позволит войти в Windows 10 одним нажатием кнопки

Для тех, кто устал каждый раз вводить пароль при работе с ПК, но не хочет оставлять своё устройство незащищённым, Yubico предлагает новое решение. Yubikey 4 и Yubikey 4 Nano подключаются к USB-порту компьютера или ноутбука и позволяют проходить аутентификацию Windows Hello одним нажатием кнопки (в Nano-версии отсутствует). Аксессуар можно оставлять подключённым к порту, а после его отключения компьютер останется в полной безопасности. Следует отметить, что при первом запуске система всё равно потребует пароль для входа. Это значит, даже если ПК будет украден, у злоумышленников останется крайне мало шансов на получение доступа к устройству.
Гаджет поддерживает Windows 10 Anniversary Update и также позволяет проходить аутентификацию в Dropbox, GitHub, WordPress, Google и множестве менеджеров паролей.
Стоимость обычной и Nano-версий составит $40 и $50 соответственно.
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