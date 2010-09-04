Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,925 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новогодний Квест от Битновостей!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:55
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,325
Благодарностей: 2,082
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Новогодний Квест от Битновостей!

Дорогие постоянные читатели, вы – наше всё. На протяжении 2016 года вы успешно решали свои проблемы при помощи чтения наших статей, а мы старались подготовить для вас действительно стоящий внимания материал. Сегодня нам остаётся лишь пожелать вам и вашим любимым исполнения желаний в новом году, бодрости и веселья, а также здоровья и успехов. Чтобы ваши любимые любили вас ещё больше, мы смеем предложить вам (и им) поучаствовать в специальном Новогоднем Квесте.

Мы считаем, что 2017 год будет просветляющим, громким, опасным и прибыльным. Дабы подчеркнуть свои убеждения, мы отправились в будущее и подсмотрели одним глазком, что же в нём произошло. Мы увидели потрясающую картину – весь мир, после перехода на децентрализованные приложения и Интернет Вещей, мутировал в совершенно новую форму.

Ниже вы найдёте картину-подарок. Она была нарисована специально для наших читателей, её создание заняло более месяца. Выполнялась карандашами на ватмане. В своём полноразмерном виде, “аналоговая” картина имеет размер 1 м на 1,5 м, а её отсканированная, “цифровая” копия – 10000 х 7300 пикселей (именно её мы и дарим вам “на растерзание”).

Иллюстрация к этой новости – лишь мизерный кусочек от общего вида картины, где мы показали, какими станут города будущего, выстроенные на криптовалютной экономике. Здесь – и необычные архитектурные решения, и немного “фриковатые” люди на улицах, и снег, и даже новогодняя ёлка. Но чего-то не хватает, – скажете вы, – чего-то, что могло бы сделать праздник ещё более искушающим.

Задание: Найти Seed-коды от кошелька Electrum в новогодней картине от Битновостей

Распечатав картину или скачав её полноразмерную JPG-копию, вы получите возможность изучить её в деталях. В многочисленных линиях и точках, оставленных безумным танцем карандаша под музыку пылающей души художника-маргинала, можно различить знаковые слова, наполненные магией. Мы спрашиваем вас: вы готовы к тотальному квесту?

Если да, то действуйте быстро и читайте инструкцию по моментальному мега-обогащению ниже.

Как искать Seed?

В картине спрятаны SEED ключи – последовательности, состоящие из 12 слов английского языка.

Собрав правильную последовательность из этих 12 слов, можно заполучить биткойны, хранящиеся на одном из адресов в соответствующем, заранее сгенерированном, “HD аккаунте” Electrum. Если у вас пока нет кошелька Electrum, то скачайте его на Electrum.org (бесплатно для любой платформы).

В рамках картины “зашифрованы” 7 seed ключей, каждый из которых содержит сокровище – некоторое достаточно внушительное количество биткойнов.

Любой читатель BitNovosti имеет все шансы выиграть в эту новогоднюю ночь немножко монет, дабы потратить их на нужные дела или отложить лет на 10.

Для этого:

Установите кошелек Electrum на ПК (не советуем устанавливать мобильную версию на телефон, т.к. она появилась недавно и на некоторых устройствах работает медленно и глючно);
Создайте новый кошелек, записав на бумажку выданный вам SEED из 12 слов (если это ваш первый опыт с данным кошельком, как раз научитесь, как пользоваться SEED ключами и воочию увидите, как и для чего они работают);
Скопируйте в отдельный текстовый файл один из адресов, предоставленных кошельком.

На этом пока всё. Если у вас возникнут трудности с данным кошельком (что маловероятно, но всё же), воспользуйтесь вот этой и этой статьями для поиска доп. инфы или пишите вопросы в комментариях. Далее:

Нажмите на картине, представленной ниже, левой кнопкой мыши, в новой открывшейся вкладке будет полноразмерное изображение (подождите, пока загрузится);
Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте рисунка и выберите “Сохранить изображение как…”, ваш компьютер предложит выбрать место для сохранения файла;
Откройте картину, используя Photoshop, GIMP, Krita, MyPaint и проч. “профессиональные” аналоги подобных программ (можно пробовать и другие программы для просмотра картинок, но они могут глючить от JPG большого размера);
Используйте увеличение (Ctrl + или Ctrl и колесо мыши) для поиска слов
Каждое первое слово каждого Seed ключа имеет недалеко от себя метку “N1”;
Каждое последнее слово каждого Seed ключа имеет недалеко от себя метку в виде звезды;
Всего на картине содержится более 100 слов;
Увеличивая изображение на нужную “глубину”, можно разглядеть “стрелки“, указывающие, в каком направлении находится следующее слово из Seed ключа;
Такие стрелки могут иметь разную форму и размер, вписываться или не вписываться в окружающий ландшафт/рисунок;
Некоторые стрелки не так просто заметить, будьте внимательны и терпеливы;
Иногда вместо стрелок используются и другие подсказки и “наводки”.





Что мне делать с найденным Seed ключом?

В установленном вами кошельке Electrum нажмите пункт меню “Файл“–>”Создать/Восстановить“. Появится такое же меню, как при первом запуске кошелька.

Здесь вы выбираете “Standard Wallet” (“Стандартный лопатник”), на следующей вкладке (Keystore) выбираете “I already have a seed” (“У меня уже есть Seed ключ”). Теперь вводите слова в поле, и, если вы нашли ключ правильно, то кнопка “Далее” в нижнем правом углу окна загорится, как только вы закончите ввод Seed. После этого, вы увидите новое окно кошелька, в котором из найденного вами Seed ключа восстановятся привязанные к нему биткойн адреса, на самом первом из них находится ваше вознаграждение. Теперь вам нужно как можно быстрее перевести биткойны с данного адреса на тот, который вы сгенерировали при первом запуске кошелька (и скопировали в отдельный текстовый файл), или на любой другой, находящийся под вашим контролем адрес (в кошельках JAXX, Bitcoin Core, Mycelium, т.п.).

PRO TIP: Если хотите увидеть секретное сообщение от редакции Битновостей, перед восстановлением адресов (и биткойнов) при помощи Seed не забудьте включить в настройках кошелька опцию облачной синхронизации меток (“Инструменты”–>”Плагины”–>”Label Sync” – ставим галочку).

Всех С Праздником! Спасибо вам, хорошие.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Энтузиасты криптовалют организовали новогодний городской квест в Барселоне pilot10 Новости криптовалют 1 Вчера 17:18
Bitcoin Conference Russia: Видеообзор БитНовостей pilot10 Новости криптовалют 7 21.04.2016 23:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар putoran
Изменения в закон об ОСАГО.
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Oil Mongers - Oilmongers.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Создание и продажа обучающего фильма для водителей
От avtovodila в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар sergani33
fundtrusted - www.fundtrusted.com
От sergani33 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар AllworldHYIP
Bomb Stock Traders - bombstocktraders.com
От AllworldHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
cntfinance - cntfinance.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube