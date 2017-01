Новогодний Квест от Битновостей!

bizneser Топ Мастер

Дорогие постоянные читатели, вы – наше всё. На протяжении 2016 года вы успешно решали свои проблемы при помощи чтения наших статей, а мы старались подготовить для вас действительно стоящий внимания материал. Сегодня нам остаётся лишь пожелать вам и вашим любимым исполнения желаний в новом году, бодрости и веселья, а также здоровья и успехов. Чтобы ваши любимые любили вас ещё больше, мы смеем предложить вам (и им) поучаствовать в специальном Новогоднем Квесте.



Мы считаем, что 2017 год будет просветляющим, громким, опасным и прибыльным. Дабы подчеркнуть свои убеждения, мы отправились в будущее и подсмотрели одним глазком, что же в нём произошло. Мы увидели потрясающую картину – весь мир, после перехода на децентрализованные приложения и Интернет Вещей, мутировал в совершенно новую форму.



Ниже вы найдёте картину-подарок. Она была нарисована специально для наших читателей, её создание заняло более месяца. Выполнялась карандашами на ватмане. В своём полноразмерном виде, “аналоговая” картина имеет размер 1 м на 1,5 м, а её отсканированная, “цифровая” копия – 10000 х 7300 пикселей (именно её мы и дарим вам “на растерзание”).



Иллюстрация к этой новости – лишь мизерный кусочек от общего вида картины, где мы показали, какими станут города будущего, выстроенные на криптовалютной экономике. Здесь – и необычные архитектурные решения, и немного “фриковатые” люди на улицах, и снег, и даже новогодняя ёлка. Но чего-то не хватает, – скажете вы, – чего-то, что могло бы сделать праздник ещё более искушающим.



Задание: Найти Seed-коды от кошелька Electrum в новогодней картине от Битновостей



Распечатав картину или скачав её полноразмерную JPG-копию, вы получите возможность изучить её в деталях. В многочисленных линиях и точках, оставленных безумным танцем карандаша под музыку пылающей души художника-маргинала, можно различить знаковые слова, наполненные магией. Мы спрашиваем вас: вы готовы к тотальному квесту?



Если да, то действуйте быстро и читайте инструкцию по моментальному мега-обогащению ниже.



Как искать Seed?



В картине спрятаны SEED ключи – последовательности, состоящие из 12 слов английского языка.



Собрав правильную последовательность из этих 12 слов, можно заполучить биткойны, хранящиеся на одном из адресов в соответствующем, заранее сгенерированном, “HD аккаунте” Electrum. Если у вас пока нет кошелька Electrum, то скачайте его на Electrum.org (бесплатно для любой платформы).



В рамках картины “зашифрованы” 7 seed ключей, каждый из которых содержит сокровище – некоторое достаточно внушительное количество биткойнов.



Любой читатель BitNovosti имеет все шансы выиграть в эту новогоднюю ночь немножко монет, дабы потратить их на нужные дела или отложить лет на 10.



Для этого:



Установите кошелек Electrum на ПК (не советуем устанавливать мобильную версию на телефон, т.к. она появилась недавно и на некоторых устройствах работает медленно и глючно);

Создайте новый кошелек, записав на бумажку выданный вам SEED из 12 слов (если это ваш первый опыт с данным кошельком, как раз научитесь, как пользоваться SEED ключами и воочию увидите, как и для чего они работают);

Скопируйте в отдельный текстовый файл один из адресов, предоставленных кошельком.



На этом пока всё. Если у вас возникнут трудности с данным кошельком (что маловероятно, но всё же), воспользуйтесь вот этой и этой статьями для поиска доп. инфы или пишите вопросы в комментариях. Далее:



Нажмите на картине, представленной ниже, левой кнопкой мыши, в новой открывшейся вкладке будет полноразмерное изображение (подождите, пока загрузится);

Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте рисунка и выберите “Сохранить изображение как…”, ваш компьютер предложит выбрать место для сохранения файла;

Откройте картину, используя Photoshop, GIMP, Krita, MyPaint и проч. “профессиональные” аналоги подобных программ (можно пробовать и другие программы для просмотра картинок, но они могут глючить от JPG большого размера);

Используйте увеличение (Ctrl + или Ctrl и колесо мыши) для поиска слов

Каждое первое слово каждого Seed ключа имеет недалеко от себя метку “N1”;

Каждое последнее слово каждого Seed ключа имеет недалеко от себя метку в виде звезды;

Всего на картине содержится более 100 слов;

Увеличивая изображение на нужную “глубину”, можно разглядеть “стрелки“, указывающие, в каком направлении находится следующее слово из Seed ключа;

Такие стрелки могут иметь разную форму и размер, вписываться или не вписываться в окружающий ландшафт/рисунок;

Некоторые стрелки не так просто заметить, будьте внимательны и терпеливы;

Иногда вместо стрелок используются и другие подсказки и “наводки”.











Что мне делать с найденным Seed ключом?



В установленном вами кошельке Electrum нажмите пункт меню “Файл“–>”Создать/Восстановить“. Появится такое же меню, как при первом запуске кошелька.



Здесь вы выбираете “Standard Wallet” (“Стандартный лопатник”), на следующей вкладке (Keystore) выбираете “I already have a seed” (“У меня уже есть Seed ключ”). Теперь вводите слова в поле, и, если вы нашли ключ правильно, то кнопка “Далее” в нижнем правом углу окна загорится, как только вы закончите ввод Seed. После этого, вы увидите новое окно кошелька, в котором из найденного вами Seed ключа восстановятся привязанные к нему биткойн адреса, на самом первом из них находится ваше вознаграждение. Теперь вам нужно как можно быстрее перевести биткойны с данного адреса на тот, который вы сгенерировали при первом запуске кошелька (и скопировали в отдельный текстовый файл), или на любой другой, находящийся под вашим контролем адрес (в кошельках JAXX, Bitcoin Core, Mycelium, т.п.).



PRO TIP: Если хотите увидеть секретное сообщение от редакции Битновостей, перед восстановлением адресов (и биткойнов) при помощи Seed не забудьте включить в настройках кошелька опцию облачной синхронизации меток (“Инструменты”–>”Плагины”–>”Label Sync” – ставим галочку).



Всех С Праздником! Спасибо вам, хорошие.



