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Криптовалютные пирамиды – как не стать жертвой онлайн-мошенников

Биткоин часто называют инструментом финансовой свободы, который делает ненужными правительства, банки и других посредников, а также предлагает возможность осуществления быстрых и недорогих денежных переводов в любую точку мира.



Однако ряд свойств биткоина, и в первую очередь это касается псевдонимности транзакций, вызывают беспокойство регуляторов, ведущих борьбу с финансированием терроризма и незаконным отмыванием денег.



Большинство усилий регуляторов при этом направлено на приведение в соответствие с законодательством деятельности бирж, предлагающих обмен биткоина и других цифровых валют в фиат. Однако существует одна область, по-прежнему остающаяся для регуляторов «серой зоной»: стремительно набирающий популярность рынок так называемых «инвестиционных программ» с использованием криптовалют.



Часто подобные программы являются ничем иным, как банальными финансовыми пирамидами (также известными как схема Понци). Они обещают необычно высокую доходность (часто выше 30% — 40% в месяц) с минимальным, как утверждается, риском для инвесторов.



Однако в действительности такие схемы генерируют прибыль для ранних инвесторов за счет притока «свежих» средств от новых участников. Пока не прекратится поток новых инвесторов, программа будет выплачивать дивиденды более ранним, после чего обычно закрывается. Либо же организаторы пирамиды попросту решают, что собрали достаточно денег, и исчезают.



Идея аферы далеко не нова и была впервые использована еще в 1919 году клерком из Бостона Чарльзом Понци, но с появлением криптовалют она определенно получила свежее дыхание.



Новые возможности



Традиционно для запуска схемы Понци ее организатору требуется наличие юридического лица (как правило, в виде компании с ограниченной ответственностью) и банковский счет, на который поступают депозиты инвесторов. Поскольку в большинстве стран действуют строгие требования относительно выдачи лицензий на прием депозитов и рекламу инвестиционных продуктов, схемы Понци часто маскируются.



Организаторы могут использовать некий физический продукт, например, биодобавки или ваучеры пополнения телефонных счетов, или же, легитимируя бизнес, предлагают «образовательные программы». Также нередко используется принцип сетевого или многоуровневого маркетинга (MLM) — системы розничных продаж, в рамках которой каждый участник одновременно проводит рекламу и продажу товара потенциальному покупателю.



С появлением биткоина многие препоны юридического характера организаторам схем удается успешно обходить – ни открытия компании, ни банковского счета для осуществления транзакций не требуется, а продукты зачастую представлены в цифровой форме.



Сегодня организаторы криптовалютных пирамид играют на том, что, хотя биткоин и начинает становиться все более известным на мейнстрим-уровне, его понимание среди некоторой части пользователей является максимально упрощенным. Зачастую оно ограничивается ассоциациями с примерами людей, ставшими за одну ночь миллионерами, использованием в качестве платежного средства в даркнете или громкой историей с коллапсом Mt Gox.



Именно обещание быстрого обогащения и делает подобные схемы столь привлекательными для неискушенных пользователей, которые видят в биткоине еще один сияющий объект, часто упуская из вида его истинную природу.



Виды криптовалютных пирамид



Можно выделить три наиболее распространенных вида финансовых пирамид с использованием криптовалют:



Облачный майнинг

Высокодозодные инвестиционные программы

Scamcoins — альткоины с «гарантированным» повышением стоимости капитала



Рассмотрим каждый из этих видов более подробно.



Облачный майнинг



Выдающие себя за облачный майнинг программы плодятся в сети едва ли не каждый день, предлагая приобрести хэшевую мощность или аренду оборудования для майнинга. Взамен пользователям обещают исключительно высокие доходы: по заверениям организаторов, возврат инвестиций и выход в плюс возможен уже через несколько месяцев или даже недель.



Одним из известных скамов последнего времени был «облачный майнинг» Bitminister. В один день сайт попросту стал недоступен.



Встречая в сети подобные предложения, следует помнить, что в сегодняшних реалиях майнинг – далеко не такое прибыльное занятие, которым он был еще несколько лет назад. Возросшая сложность биткоина в комбинации с состоявшимся летом 2016 года халвингом и другими факторами делают его целесообразным разве что в промышленных масштабах, при этом проверенные и известные компании, если и предлагают облачный майнинг, предпочитают заключать долгосрочные контракты. Ни о каких сверхвысоких доходах при этом речь сегодня даже не ведется, к тому же вряд ли можно увидеть и некую фиксированную процентную ставку на инвестиции.



Отдельные операторы мошеннических сайтов, предусмотрев и этот фактор, в попытке привлечь средства пользователей утверждают, что занимаются майнингом сразу нескольких криптовалют. Верифицировать правдивость таких заявлений становится еще сложнее, но обычная логика подсказывает, что если бы такая деятельность действительно была бы настолько прибыльной, операторам было бы выгодней заниматься этим самим, не предлагая никаких виртуальных контрактов.



Инвестиционные программы



Операторы другого популярного вида криптовалютных пирамид утверждают, что являются опытными трейдерами (и иногда даже якобы используют торговых ботов) или вовлечены в сделки по арбитражу. Точно так же они обещают высокую доходность, часто в районе 3-5% в день. Длительность базового плана часто составляет 28 дней, что и можно считать условным временем жизни подобной пирамиды: второй или третий цикл подобные сайты завершают крайне редко.



Известно, что даже самые лучшие и опытные трейдеры не могут постоянно совершать прибыльные сделки, а такого понятия, как беспроигрышная торговая стратегия, попросту не существует. Успешный криптовалютный трейдинг – это не только умение своевременно идентифицировать возможности и периоды волатильности, делая предположение о вероятном движении рынка. Это еще и умение управлять рисками и потерями, получая прибыль поэтапно и устанавливая правильные стоп-лоссы. Более того, успешным трейдерам, даже если они и переживают неизбежные периоды неудач, в действительности нет необходимости использовать средства других людей, если только они не оказывают профессиональные услуги.



Scamcoins



Вряд ли будет преувеличением сказать, что многие пользователи начинают интересоваться биткоином в надежде на быстрое обогащение, но все они вскоре понимают, что этот поезд ушел. Именно тут и вступает в дело сравнительно новый вид мошеннической схемы: фейковые альткоины, заявленные в качестве улучшенной версии биткоина или криптовалюты, полный потенциал которой еще только предстоит реализовать.



Как правило, упор делается на то что именно сейчас, когда монета мало известна и сравнительно недорого стоит, ее и нужно приобретать, после чего счастливому обладателю такого актива попросту остается дождаться вожделенного туземуна.



Часто такие схемы сопровождаются даже неким подобием whitepaper, призванным ввести в заблуждение тех, кто не очень хорошо разбирается в криптовалютах, или дорожной картой, основной акцент в которой делается на то, как со временем монета будет расти в стоимости.



Более искушенные организаторы даже прибегают к услугам специализированных криптовалютных изданий, на платной основе размещая пресс-релизы, призванные легитимировать их деятельность в глазах сообщества. Нередко подобные проекты не имеют ни публичных блокчейнов, ни находящегося в открытом доступе кода, а весь «трейдинг» осуществляется в рамках самой платформы или определенной сети сайтов, являясь по сути ничем иным, как обычной манипуляцией, призванной создать видимость некой активности и постоянно растущей цены.



Как распознать криптовалютные пирамиды



Идентифицировать мошеннические схемы с использованием криптовалют для рядового пользователя часто бывает непростой задачей. Попасться в сети мошенников могут при этом и те, кто имеет какое-то представление о криптовалютах – организаторы схем с каждым днем становятся все более изощренными, не жалея ни средств, ни времени на создание очередного привлекательного и яркого внешне, но являющегося пустышкой внутри сайта.



Тем не менее, определенные общие признаки, говорящие о том, что перед вами пирамида, безусловно, существуют.



Обещание стабильных высоких доходов. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, правдой это и не является. При этом, чем выше обещанный доход, тем выше оказываются риски. Также следует помнить, что все без исключения пирамиды начинают с того, что поначалу действительно выплачивают обещанные средства, поскольку иначе новых пользователей им попросту не завлечь. Все это, однако, длится ровно до того момента, пока организаторы не решат, что свою задачу-минимум выполнили. После этого они исчезают вместе с деньгами вкладчиков.



Необходимость привлекать рефералов. Если заработок предполагает необходимость иметь рефералов (т.е. новых участников, регистрирующихся по вашей личной ссылке) – это очевидный тревожный сигнал, говорящий о том, что вы имеете дело с моделью, которая не приносит настоящей прибыли.



Отсутствие информации о владельцах. Еще один «красный флаг» — отсутствие данных о владельцах ресурса. Честные и легитимные проекты такую информацию не скрывают, и быстрый поиск в сети может выдать историю о человеке, если он действительно существует.



Необходимость регистрации для получения дополнительной информации о проекте. Часто в сети можно натолкнуться на яркую и украшенную завлекающими фразами рекламу проектов по заработку в сети, однако подробную информацию о том, как «уволить своего босса», можно получить лишь после регистрации с указанием имени и адреса электронной почты. Нередко «содержимое» сайта сильно отличается от того, на что «клюнул» пользователь.



Закрытый код, закрытый блокчейн. Практически во всех случаях с упомянутыми выше Scamcoins вы не встретите ни открытого кода, ни публичного блокчейна, что для подавляющего большинства криптовалют считается элементарным знаком хорошего тона. Некоторые наиболее продвинутые проекты, впрочем, могут предлагать симуляторы блокчейна на своих сайтах, а иногда даже оказываются включенными в список альткоинов на Coinmarketcap.com.



Отсутствие монеты на заслуживающих доверия биржах. Легитимность проекта можно проверить, узнав, торгуется ли заявленная монета на какой-либо из известных бирж с доступным API. Справедливости ради следует отметить, что иногда добавление криптовалют на биржи может занять некоторое время. Помимо этого, крайне важно, чтобы проект имел ссылку на публичный URL с указанием общего объема доступных монет. Если проект предлагает обмен только в рамках своей платформы, будет разумным решением держаться от него подальше.



Дополнительно проверку сайта можно провести на badbitcoin.org – данный ресурс содержит регулярно обновляемый список большинства известных скам-проектов.



Условное мошенничество



Отдельно следует упомянуть еще один набирающий популярность вид онлайн-программ, использующих биткоин. Известные как «матрица», такие программы предполагают p2p-платежи между участниками, обещая потенциальный заработок в десятки или даже сотни биткоинов в месяц.



Классическая схема «матрицы» с многоуровневой реферальной системой



Есть, здесь, правда, один немаловажный нюанс: сама схема, возможно, и является рабочей, однако требует от пользователя умения привлекать новых пользователей, поскольку именно за счет рефералов и строится заработок.



В то же время создание аффилированных структур – это отдельная наука, и расставаться с кровно заработанными монетами, если вы не уверены в своих возможностях в области онлайн-маркетинга, было бы слишком необдуманно. В противном случае вас, скорее всего, ждет сценарий, при котором вы отправите другому пользователю условные 0.01 BTC, но на этом все для вас и закончится: найти желающих сделать аналогичный перевод вам будет очень непросто.



В заключении хочется подчеркнуть одну главную мысль: спрос рождает предложение, и не питай многие пользователи сети часто тщетных надежд на быстрый заработок, подобных схем было бы на порядок меньше. Будьте ответственны в своих решениях.



Источник. Биткоин часто называют инструментом финансовой свободы, который делает ненужными правительства, банки и других посредников, а также предлагает возможность осуществления быстрых и недорогих денежных переводов в любую точку мира.Однако ряд свойств биткоина, и в первую очередь это касается псевдонимности транзакций, вызывают беспокойство регуляторов, ведущих борьбу с финансированием терроризма и незаконным отмыванием денег.Большинство усилий регуляторов при этом направлено на приведение в соответствие с законодательством деятельности бирж, предлагающих обмен биткоина и других цифровых валют в фиат. Однако существует одна область, по-прежнему остающаяся для регуляторов «серой зоной»: стремительно набирающий популярность рынок так называемых «инвестиционных программ» с использованием криптовалют.Часто подобные программы являются ничем иным, как банальными финансовыми пирамидами (также известными как схема Понци). Они обещают необычно высокую доходность (часто выше 30% — 40% в месяц) с минимальным, как утверждается, риском для инвесторов.Однако в действительности такие схемы генерируют прибыль для ранних инвесторов за счет притока «свежих» средств от новых участников. Пока не прекратится поток новых инвесторов, программа будет выплачивать дивиденды более ранним, после чего обычно закрывается. Либо же организаторы пирамиды попросту решают, что собрали достаточно денег, и исчезают.Идея аферы далеко не нова и была впервые использована еще в 1919 году клерком из Бостона Чарльзом Понци, но с появлением криптовалют она определенно получила свежее дыхание.Традиционно для запуска схемы Понци ее организатору требуется наличие юридического лица (как правило, в виде компании с ограниченной ответственностью) и банковский счет, на который поступают депозиты инвесторов. Поскольку в большинстве стран действуют строгие требования относительно выдачи лицензий на прием депозитов и рекламу инвестиционных продуктов, схемы Понци часто маскируются.Организаторы могут использовать некий физический продукт, например, биодобавки или ваучеры пополнения телефонных счетов, или же, легитимируя бизнес, предлагают «образовательные программы». Также нередко используется принцип сетевого или многоуровневого маркетинга (MLM) — системы розничных продаж, в рамках которой каждый участник одновременно проводит рекламу и продажу товара потенциальному покупателю.С появлением биткоина многие препоны юридического характера организаторам схем удается успешно обходить – ни открытия компании, ни банковского счета для осуществления транзакций не требуется, а продукты зачастую представлены в цифровой форме.Сегодня организаторы криптовалютных пирамид играют на том, что, хотя биткоин и начинает становиться все более известным на мейнстрим-уровне, его понимание среди некоторой части пользователей является максимально упрощенным. Зачастую оно ограничивается ассоциациями с примерами людей, ставшими за одну ночь миллионерами, использованием в качестве платежного средства в даркнете или громкой историей с коллапсом Mt Gox.Именно обещание быстрого обогащения и делает подобные схемы столь привлекательными для неискушенных пользователей, которые видят в биткоине еще один сияющий объект, часто упуская из вида его истинную природу.Можно выделить три наиболее распространенных вида финансовых пирамид с использованием криптовалют:Облачный майнингВысокодозодные инвестиционные программыScamcoins — альткоины с «гарантированным» повышением стоимости капиталаРассмотрим каждый из этих видов более подробно.Выдающие себя за облачный майнинг программы плодятся в сети едва ли не каждый день, предлагая приобрести хэшевую мощность или аренду оборудования для майнинга. Взамен пользователям обещают исключительно высокие доходы: по заверениям организаторов, возврат инвестиций и выход в плюс возможен уже через несколько месяцев или даже недель.Одним из известных скамов последнего времени был «облачный майнинг» Bitminister. В один день сайт попросту стал недоступен.Встречая в сети подобные предложения, следует помнить, что в сегодняшних реалиях майнинг – далеко не такое прибыльное занятие, которым он был еще несколько лет назад. Возросшая сложность биткоина в комбинации с состоявшимся летом 2016 года халвингом и другими факторами делают его целесообразным разве что в промышленных масштабах, при этом проверенные и известные компании, если и предлагают облачный майнинг, предпочитают заключать долгосрочные контракты. Ни о каких сверхвысоких доходах при этом речь сегодня даже не ведется, к тому же вряд ли можно увидеть и некую фиксированную процентную ставку на инвестиции.Отдельные операторы мошеннических сайтов, предусмотрев и этот фактор, в попытке привлечь средства пользователей утверждают, что занимаются майнингом сразу нескольких криптовалют. Верифицировать правдивость таких заявлений становится еще сложнее, но обычная логика подсказывает, что если бы такая деятельность действительно была бы настолько прибыльной, операторам было бы выгодней заниматься этим самим, не предлагая никаких виртуальных контрактов.Операторы другого популярного вида криптовалютных пирамид утверждают, что являются опытными трейдерами (и иногда даже якобы используют торговых ботов) или вовлечены в сделки по арбитражу. Точно так же они обещают высокую доходность, часто в районе 3-5% в день. Длительность базового плана часто составляет 28 дней, что и можно считать условным временем жизни подобной пирамиды: второй или третий цикл подобные сайты завершают крайне редко.Известно, что даже самые лучшие и опытные трейдеры не могут постоянно совершать прибыльные сделки, а такого понятия, как беспроигрышная торговая стратегия, попросту не существует. Успешный криптовалютный трейдинг – это не только умение своевременно идентифицировать возможности и периоды волатильности, делая предположение о вероятном движении рынка. Это еще и умение управлять рисками и потерями, получая прибыль поэтапно и устанавливая правильные стоп-лоссы. Более того, успешным трейдерам, даже если они и переживают неизбежные периоды неудач, в действительности нет необходимости использовать средства других людей, если только они не оказывают профессиональные услуги.Вряд ли будет преувеличением сказать, что многие пользователи начинают интересоваться биткоином в надежде на быстрое обогащение, но все они вскоре понимают, что этот поезд ушел. Именно тут и вступает в дело сравнительно новый вид мошеннической схемы: фейковые альткоины, заявленные в качестве улучшенной версии биткоина или криптовалюты, полный потенциал которой еще только предстоит реализовать.Как правило, упор делается на то что именно сейчас, когда монета мало известна и сравнительно недорого стоит, ее и нужно приобретать, после чего счастливому обладателю такого актива попросту остается дождаться вожделенного туземуна.Часто такие схемы сопровождаются даже неким подобием whitepaper, призванным ввести в заблуждение тех, кто не очень хорошо разбирается в криптовалютах, или дорожной картой, основной акцент в которой делается на то, как со временем монета будет расти в стоимости.Более искушенные организаторы даже прибегают к услугам специализированных криптовалютных изданий, на платной основе размещая пресс-релизы, призванные легитимировать их деятельность в глазах сообщества. Нередко подобные проекты не имеют ни публичных блокчейнов, ни находящегося в открытом доступе кода, а весь «трейдинг» осуществляется в рамках самой платформы или определенной сети сайтов, являясь по сути ничем иным, как обычной манипуляцией, призванной создать видимость некой активности и постоянно растущей цены.Идентифицировать мошеннические схемы с использованием криптовалют для рядового пользователя часто бывает непростой задачей. Попасться в сети мошенников могут при этом и те, кто имеет какое-то представление о криптовалютах – организаторы схем с каждым днем становятся все более изощренными, не жалея ни средств, ни времени на создание очередного привлекательного и яркого внешне, но являющегося пустышкой внутри сайта.Тем не менее, определенные общие признаки, говорящие о том, что перед вами пирамида, безусловно, существуют.Обещание стабильных высоких доходов. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, правдой это и не является. При этом, чем выше обещанный доход, тем выше оказываются риски. Также следует помнить, что все без исключения пирамиды начинают с того, что поначалу действительно выплачивают обещанные средства, поскольку иначе новых пользователей им попросту не завлечь. Все это, однако, длится ровно до того момента, пока организаторы не решат, что свою задачу-минимум выполнили. После этого они исчезают вместе с деньгами вкладчиков.Необходимость привлекать рефералов. Если заработок предполагает необходимость иметь рефералов (т.е. новых участников, регистрирующихся по вашей личной ссылке) – это очевидный тревожный сигнал, говорящий о том, что вы имеете дело с моделью, которая не приносит настоящей прибыли.Отсутствие информации о владельцах. Еще один «красный флаг» — отсутствие данных о владельцах ресурса. Честные и легитимные проекты такую информацию не скрывают, и быстрый поиск в сети может выдать историю о человеке, если он действительно существует.Необходимость регистрации для получения дополнительной информации о проекте. Часто в сети можно натолкнуться на яркую и украшенную завлекающими фразами рекламу проектов по заработку в сети, однако подробную информацию о том, как «уволить своего босса», можно получить лишь после регистрации с указанием имени и адреса электронной почты. Нередко «содержимое» сайта сильно отличается от того, на что «клюнул» пользователь.Закрытый код, закрытый блокчейн. Практически во всех случаях с упомянутыми выше Scamcoins вы не встретите ни открытого кода, ни публичного блокчейна, что для подавляющего большинства криптовалют считается элементарным знаком хорошего тона. Некоторые наиболее продвинутые проекты, впрочем, могут предлагать симуляторы блокчейна на своих сайтах, а иногда даже оказываются включенными в список альткоинов на Coinmarketcap.com.. Легитимность проекта можно проверить, узнав, торгуется ли заявленная монета на какой-либо из известных бирж с доступным API. Справедливости ради следует отметить, что иногда добавление криптовалют на биржи может занять некоторое время. Помимо этого, крайне важно, чтобы проект имел ссылку на публичный URL с указанием общего объема доступных монет. Если проект предлагает обмен только в рамках своей платформы, будет разумным решением держаться от него подальше.Дополнительно проверку сайта можно провести на badbitcoin.org – данный ресурс содержит регулярно обновляемый список большинства известных скам-проектов.Отдельно следует упомянуть еще один набирающий популярность вид онлайн-программ, использующих биткоин. Известные как «матрица», такие программы предполагают p2p-платежи между участниками, обещая потенциальный заработок в десятки или даже сотни биткоинов в месяц.Классическая схема «матрицы» с многоуровневой реферальной системойЕсть, здесь, правда, один немаловажный нюанс: сама схема, возможно, и является рабочей, однако требует от пользователя умения привлекать новых пользователей, поскольку именно за счет рефералов и строится заработок.В то же время создание аффилированных структур – это отдельная наука, и расставаться с кровно заработанными монетами, если вы не уверены в своих возможностях в области онлайн-маркетинга, было бы слишком необдуманно. В противном случае вас, скорее всего, ждет сценарий, при котором вы отправите другому пользователю условные 0.01 BTC, но на этом все для вас и закончится: найти желающих сделать аналогичный перевод вам будет очень непросто.В заключении хочется подчеркнуть одну главную мысль: спрос рождает предложение, и не питай многие пользователи сети часто тщетных надежд на быстрый заработок, подобных схем было бы на порядок меньше. Будьте ответственны в своих решениях.

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