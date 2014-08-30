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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,611 Благодарностей: 506 КП: 0.081

Из-за окрепшего рубля турпоток и бизнес России возвращается в ОАЭ





СМИ Объединенных Арабских Эмиратов с удовольствием сообщают, что "русский турист" возвращается в их страну. Происходит это в основном по одной главной причине: - российский рубль в 2016 году поднялся по отношению к доллару почти на 28%. Для сравнения: - в 2014 году рубль упал на 68 процентов.



И как пишет издание "Dubai Tourism", Российская Федерация вошла в двадцатку, которая в этом году побила рекорды по "входящему" турпотоку. Более 177000 российских туристов посетили Объединенные Арабские Эмираты только за 10 месяцев текущего года и рост по сравнению с прошлым годом составил более 8%.



Руководство одной из ведущих туркомпаний ОАЭ "Arabian Adventures" заявляет, что они даже и не ждали такого турпотока, но за последний квартал 2016 г. туристов прибыло на 5 процентов больше чем за такой же период в 2015 г. Каждую неделю между ОАЭ и городами России совершается не менее 124 авиарейсов и это говорит о многом и если вспомнить, что в 2014 г. АОЭ приняли 65000 туристов из России, а по итогам 2016 г. эта цифра приблизится к 200 000 человек, то очевиден рост в 3 с лишним раза, что согласись совсем немало!



И всё это в основном благодаря тому, что рубль за последние месяцы сильно прибавил, а кроме того здесь еще сказался фактор того, что российский Совет по туризму не включал ОАЭ в список стран, в которые он рекомендовал ограничить поездки из-за всякого рода террористических угроз, что несомненно было сделано очень благоразумного, потому как в ОАЭ такие угрозы отсутствуют. Да и новые бизнес-партнеры для "Arabian Adventures" из России оказались неплохими поставщиками путешественников из РФ желающих своими глазами взглянуть на эту страну омываемую водами Персидского залива. Сотрудничество в этом плане только крепнет квартала к кварталу.



Однако эмираты, и в том числе и Дубай привлекает к себе не только туристов, но и также российские компании, которые готовы вести бизнес совместно с бизнесменами из ОАЭ. Таким твердым убеждением делится со средствами массовой информации руководство Управления по инвестициям и развитию другого эмирата - Шарджа.



Глава Управления г-н Мехта напоминает, что до 2015 г. 607 компаний из более чем 3000 зарегистрированных в ОАЭ открывали свои офисы и представительства главным образом в Hamriya Free Zone Authority и Sharjah International Free Zone (SAIF Zone) - это всё территория эмирата Шарджа, вернее её зоны свободной торговли. "Делалось это исходя из того, что там созданы всё условия для свободного перемещения капиталов и товаров как в страну, так и из ОАЭ. А это есть самое главное для бизнеса, чтобы ничего не мешало делать его, но конечно, в рамках закона", утверждает г-н Мехта.



Говоря о прогнозах на 2017 г. Мехта также полон оптимизма, потому как интерес со стороны как международного так и российского бизнеса к эмирату Шарджа ничуть не ослабевает. Инвесторы готовы вкладывать всё больше и больше своих средств, ведь на видимом горизонте видна стабильная и весомая прибыль, а это и есть самое главное в ведении успешного бизнеса.



Остается только пожелать, чтобы действительно уже в 2017 году, наш российских бизнес достиг не меньших результатов плодотворно сотрудничая с компаниями из ОАЭ, ведь для этого созданы все условия, причем с обеих сторон.



По материалам



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