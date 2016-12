Insider J Специалист

Apple сократит производство iPhone на 10%



По её информации, данные расчеты основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов компании Apple последних моделей. Источники газеты также отмечают, что данное сокращение производства является вполне "ожидаемым".



Ранее, в начале января этого года, стало известно, что американская компания сократит выпуск моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале 2016 года (январь - март) по сравнению с первоначальным планом производства. Тогда после спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество этих смартфонов, из-за чего корпорация и была вынуждена пойти на такой шаг.



