Apple сократит производство iPhone на 10%

Американская корпорация Apple сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на свои расчеты, которые базируются на данных поставщиков.
По её информации, данные расчеты основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов компании Apple последних моделей. Источники газеты также отмечают, что данное сокращение производства является вполне "ожидаемым".
Ранее, в начале января этого года, стало известно, что американская компания сократит выпуск моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале 2016 года (январь - март) по сравнению с первоначальным планом производства. Тогда после спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество этих смартфонов, из-за чего корпорация и была вынуждена пойти на такой шаг.
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