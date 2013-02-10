OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,604 Благодарностей: 506 КП: 0.081

Уровень инфляции в Венесуэле по итогам года превысил 500%



Сообщается, что в Венесуэле по итогам 2016 года инфляция превысила более 500 процентов. Об этом известил член парламента этой страны, а также известный финансовый эксперт господин Хосе Герра.



"Потерянное 3-летие" - именно такую характеристику г-н Герра дал последним 3 годам, начиная с 2014 г. и это относится к текущему состоянию экономики и финансов Венесуэлы, а оно надо сказать почти что близко к катастрофическому.



За год ВВП страны снизился на 12 процентов, инвестиции со стороны иностранных инвесторов сократились на 5,2 млрд долларов США, и конечно, инфляция, простое обесценивание денег - она достигла рекордного уровня в 500 процентов и это лишь говорит о том, что деньги просто превращаются в прах. Кроме того, Герра указывает на то, что реальная заработная плата в стране сократилась на более чем 20 процентов, тем самым дав толчок к росту огромного числа бедных. Такого не было уже с 1998 года.



Конечно, правительство Венесуэлы как могло так и пыталось сдерживать такие огромные темпы инфляции. Но шаги эти скорее похожи на попытки слона развернуться в посудной лавке. Так например, в середине декабря 2016 г. оно вывело из обращения купюру достоинством 100 боливаров и начало осуществлять обмен денег на новые деньги достоинством в 500 боливаров. Однако после этого там начался мягко сказать почти-что бардак связанный с этим обменом: и информагенства то сообщали, что самолеты с новыми купюрами не прилетели в страну из-за "саботажа", то начались массовые акции протеста в связи с этим, так как народ фактически остался без денег в карманах, то президент страны Мадуро отказался от первоначальных сроков обмена и пролонгировал чуть ли не до февраля 2017 года. А простые люди в это время стояли в огромных очередях в кассы обмена, которые перешли на круглосуточный режим работы. Благо в Венесуэле нет лютой российской зимы с её космическими морозами под минус 40 и спать можно под открытым небом.



И вот буквально на днях господин Мадуро "торжественно" объявил, что мол саботаж окончен и буквально в ближайшие часы самолеты с 35 миллионов новых свежеотпечатанных купюр прилетят в Венесуэлу и обмен наконец войдет в нормальное русло. Вообщем народ с нетерпением ждёт появления этих новых венесуэльских купюр достоинством в 500 боливаров, хотя по-большому счету вряд ли они что-то уже изменят в нынешнем плачевном экономическом состоянии этой страны.



Экономика не прощает просчетов в проводимой экономической политике и всегда рано или поздно отвечает на них по полной программе. И потом просто бесполезно сваливать свои ошибки, то на какой-то там саботаж, то на мнимого заокеанского врага, который будто бы точит зуб на венесуэльский народ, то на происки своей же оппозиции. Тут или играешь по правилам или нет. Если "нет", то и спрашивать тогда нужно только самого себя, ведь ты же взял ответственность на себя, а не кто-то другой.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5867ed2b7dde3 Сообщается, что в Венесуэле по итогам 2016 года инфляция превысила более 500 процентов. Об этом известил член парламента этой страны, а также известный финансовый эксперт господин Хосе Герра."Потерянное 3-летие" - именно такую характеристику г-н Герра дал последним 3 годам, начиная с 2014 г. и это относится к текущему состоянию экономики и финансов Венесуэлы, а оно надо сказать почти что близко к катастрофическому.За год ВВП страны снизился на 12 процентов, инвестиции со стороны иностранных инвесторов сократились на 5,2 млрд долларов США, и конечно, инфляция, простое обесценивание денег - она достигла рекордного уровня в 500 процентов и это лишь говорит о том, что деньги просто превращаются в прах. Кроме того, Герра указывает на то, что реальная заработная плата в стране сократилась на более чем 20 процентов, тем самым дав толчок к росту огромного числа бедных. Такого не было уже с 1998 года.Конечно, правительство Венесуэлы как могло так и пыталось сдерживать такие огромные темпы инфляции. Но шаги эти скорее похожи на попытки слона развернуться в посудной лавке. Так например, в середине декабря 2016 г. оно вывело из обращения купюру достоинством 100 боливаров и начало осуществлять обмен денег на новые деньги достоинством в 500 боливаров. Однако после этого там начался мягко сказать почти-что бардак связанный с этим обменом: и информагенства то сообщали, что самолеты с новыми купюрами не прилетели в страну из-за "саботажа", то начались массовые акции протеста в связи с этим, так как народ фактически остался без денег в карманах, то президент страны Мадуро отказался от первоначальных сроков обмена и пролонгировал чуть ли не до февраля 2017 года. А простые люди в это время стояли в огромных очередях в кассы обмена, которые перешли на круглосуточный режим работы. Благо в Венесуэле нет лютой российской зимы с её космическими морозами под минус 40 и спать можно под открытым небом.И вот буквально на днях господин Мадуро "торжественно" объявил, что мол саботаж окончен и буквально в ближайшие часы самолеты с 35 миллионов новых свежеотпечатанных купюр прилетят в Венесуэлу и обмен наконец войдет в нормальное русло. Вообщем народ с нетерпением ждёт появления этих новых венесуэльских купюр достоинством в 500 боливаров, хотя по-большому счету вряд ли они что-то уже изменят в нынешнем плачевном экономическом состоянии этой страны.Экономика не прощает просчетов в проводимой экономической политике и всегда рано или поздно отвечает на них по полной программе. И потом просто бесполезно сваливать свои ошибки, то на какой-то там саботаж, то на мнимого заокеанского врага, который будто бы точит зуб на венесуэльский народ, то на происки своей же оппозиции. Тут или играешь по правилам или нет. Если "нет", то и спрашивать тогда нужно только самого себя, ведь ты же взял ответственность на себя, а не кто-то другой.Специально для mmgp.ru

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 21:46 .