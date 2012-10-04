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Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС

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Старый Сегодня, 20:58
#1
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 1,018
Благодарностей: 117
КП: 0.095
Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС
В АО «МЦСТ» завершён цикл подготовки серийного производства отечественных персональных компьютеров Эльбрус-401 РС. В связи со снижением производственных издержек, снижена их розничная цена.

Эльбрус-401 РС – первый отечественный персональный компьютер на базе отечественных микропроцессоров Эльбрус-4С. О появлении опытных обрацов было объявлено в мае 2015 года. За прошедшее время компания наладила кооперацию отечественных предприятий-контрактных производителей, отладила схемотехнические решения, оптимизировала стоимостные параметры.

Основные технологические операции по производству компьютеров Эльбрус-401 РС, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России. Серийное производство готово выполнить заказ в объёме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.

В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23”, клавиатура, мышь. Предустановленно программное обеспечение – операционная система «Эльбрус».

Цена на ПК Эльбрус-401 РС модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тысяч рублей (включая НДС).

Поставка ПК Эльбрус-401 РС осуществляется юридическим лицам со склада в г.Москве. Запросы на поставку принимаются по адресу sales@mcst.ru и на веб-сайте компании.

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добавлено через 1 минуту
Достаточно хорошая новость под Новый Год!
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Последний раз редактировалось Игорь Наумов; Сегодня в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 21:18
#2
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,594
Благодарностей: 904
КП: 0.107
Re: Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС
Я слышал что эту материнскую плату, но думал что какой-то шлак или вообще как первые совковые ПК.
Так вот, что оно оказывается Я думаю пока уже наконец-то заняться собственным производством, а не покупать все у Китая
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Старый Сегодня, 21:20
#3
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,015
Благодарностей: 546
КП: 0.256
Re: Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Я думаю пока уже наконец-то заняться собственным производством, а не покупать все у Китая
Не хочу вас разочаровывать, но компьютер не пойдёт в массовое производство. Из-за экономической целесообразности. Так как объём производства невозможно сделать большой, компьютер будет дороже интеловских машин. В общем, Эльбрус пойдёт военным и государственные компании. Где требуется защита данных.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
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