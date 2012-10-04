Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС

В АО «МЦСТ» завершён цикл подготовки серийного производства отечественных персональных компьютеров Эльбрус-401 РС. В связи со снижением производственных издержек, снижена их розничная цена.
Эльбрус-401 РС – первый отечественный персональный компьютер на базе отечественных микропроцессоров Эльбрус-4С. О появлении опытных обрацов было объявлено в мае 2015 года. За прошедшее время компания наладила кооперацию отечественных предприятий-контрактных производителей, отладила схемотехнические решения, оптимизировала стоимостные параметры.
Основные технологические операции по производству компьютеров Эльбрус-401 РС, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России. Серийное производство готово выполнить заказ в объёме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.
В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23”, клавиатура, мышь. Предустановленно программное обеспечение – операционная система «Эльбрус».
Цена на ПК Эльбрус-401 РС модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет 199 тысяч рублей (включая НДС).
Поставка ПК Эльбрус-401 РС осуществляется юридическим лицам со склада в г.Москве. Запросы на поставку принимаются по адресу sales@mcst.ru
и на веб-сайте компании.
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добавлено через 1 минуту
Достаточно хорошая новость под Новый Год!