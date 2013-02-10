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Сектор туризма ОАЭ нацелился на доходы в размере 64 млрд долл. США

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Старый Сегодня, 20:03
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,601
Благодарностей: 504
КП: 0.081
Сектор туризма ОАЭ нацелился на доходы в размере 64 млрд долл. США


Руководство Объединенных Арабских Эмиратов ставит перед собой целью в ближайшие 10 лет обеспечить рост туристической отрасли страны на 5,4 процента ежегодно. Таким образом, в среднем за год (итак в течение 10 ближайших лет) страна будет получать прибыль от приема у себя туристов в размере немного более 6 миллиардов долл. США и итоговая сумма к 2026 году достигнет уровня более 64 млрд долл.США.

В связи с этим министр экономики эмиратов господин Султан бин Саид Аль Мансури, на своем брифинге для журналистов напомнил, что Объединенные Арабские Эмираты имеют хорошее культурное наследие, удивительный природный мир и удобную инфраструктуру: - всё это особо привлекательно для иностранных гостей.

Также в доказательство своих слов аль Мансури сделал ссылку на свежее исследование "MasterCard Global Destinations Cities Index" ("Всемирный рейтинг пассажиропотока по городам мира от MasterCard"), в котором утверждается, что среди стран Ближнего Востока эмират Дубай занимает 1 место, и в мире занял он занял 4-ю строчку как одно из самых популярных направлений в туризме.

Кроме того, туристы из других стран мира, в течение года (данные за 2016 г) тратят своих средств более всего именно в Дубаи и по этому показателю (31,3 млрд долл. США) он далеко обогнал Лондон (19,8 долл. США) и пока стабильно удерживает 1 место.

Эмират Дубай планирует до 2020 года принимать более 20 млн гостей, причём каждый год и этому будет способствовать то, что в ближайшие годы в эмирате появится еще 57000 новых номеров в его отелях и апартаментах, а в качестве развлечений будут выступать открывающие новые тематические парки, места для сафари, а также пляжные зоны отдыха. Также эти новые гостиничные номера внесут свою лепту или станут прекрасным подспорьем для Всемирной выставки Expo-2020, которая будет открыта в Дубае в 2020 году. Это мероприятие станет огромным достижением в истории страны.

В целом в странах Персидского залива туристическая отрасль показывает стабильный рост на уровне 7,6% за уходящий 2016 г. Главными драйверами роста тут выступают ОАЭ и Саудовская Аравия. На данный момент обе страны уже вложили в туристические и гостиничные проекты просто фантастическую сумму в размере почти 24 млрд долл. США. Ожидается, что к 2020 году туристический рынок региона (это все страны Персидского залива) приблизится к цифре в размере почти 37 млрд долл. США., что согласитесь очень впечатляет.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5867d58c11102
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 20:12
#2
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,015
Благодарностей: 546
КП: 0.256
Re: Сектор туризма ОАЭ нацелился на доходы в размере 64 млрд долл. США
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Руководство Объединенных Арабских Эмиратов ставит перед собой целью в ближайшие 10 лет обеспечить рост туристической отрасли страны на 5,4 процента ежегодно. Таким образом, в среднем за год (итак в течение 10 ближайших лет) страна будет получать прибыль от приема у себя туристов в размере немного более 6 миллиардов долл. США и итоговая сумма к 2026 году достигнет уровня более 64 млрд долл.США.
Вот теперь понятно куда пойдут деньги, которые за те же 10 лет Саудиты будут получать с продажи ценных бумаг государственной нефтедобывающей компании.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 20:20
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,601
Благодарностей: 504
КП: 0.081
Автор темы Re: Сектор туризма ОАЭ нацелился на доходы в размере 64 млрд долл. США
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Вот теперь понятно куда пойдут деньги, которые за те же 10 лет Саудиты будут получать с продажи ценных бумаг государственной нефтедобывающей компании
А почему саудиты? Может все же это больше касается Объединенных Арабских Эмиратов? Или у них экономики как-то взаимосвязаны?
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OPLOTT вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 20:22
#4
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,015
Благодарностей: 546
КП: 0.256
Re: Сектор туризма ОАЭ нацелился на доходы в размере 64 млрд долл. США
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
А почему саудиты? Может все же это больше касается Объединенных Арабских Эмиратов?
А потому что я так прочитал заголовок, и втемяшил себе в голову, что разговор идёт об Саудовской Аравии Одним словом мой косяк.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
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