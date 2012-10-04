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Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов

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Старый Сегодня, 19:57
#1
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Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов
За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов в 25 стран мира.
Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра экономического развития - торговый представитель Украины Наталья Микольская.
По ее словам 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок.
"Основной рынок сбыта - это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн долл. за 10 месяцев 2015 до 2,8 млн долл.). Среди 5 крупнейших рынков потребления - 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша)", - написала она.
Микольская отмечает, что 31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов, где есть рост на 37,5%.
"Существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза)", - добавила она.
Заместитель министра также отметила, что в текущем году появились и новые рынки - Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.
"В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (За 10 месяцев 2014 его объем составлял 3,5 млрд. долл.)", - добавляет Микольская.

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добавлено через 3 минуты
А вы говорите Видали сколько новогодних игрушек экспортировали. А говорят экономика падает, коллапс..Кто ж Вам поверит, экспорт идет семимильными шагами. А если взять еще экспорт соломы и других национальных продуктов, то по ВВП скоро можно догнать Швейцарию

С Новым Годом!
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Последний раз редактировалось Игорь Наумов; Сегодня в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
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Метки
украина
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