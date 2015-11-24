5 безумных прогнозов в индустрии InsurTech по версии Маттео Карбоне.
В последние месяцы многие эксперты полагают, что специализированные порталы и социальные сети будут ведущими отраслями, которые помогут в развитии индустрии InsurTech в 2017 году.
Как и каждый год, инсайдеры отрасли выбирают свои любимые технологии и бизнес-модели. В этом случае речь идет о тенденции стартапов InsurTech, которых уже насчитывается более тысячи в сфере страхования.
1) Выход:
существует множество поразительных историй появления стартапов в области InsurTech. Вполне возможно появление новых "единорогов" данной области - то есть стартапов, собравших более 1 миллиарда долларов инвестиций.
2) Реконверсия:
другая сторона Луны. Большие фантастические усилия с увлекательными историями появления, которые в итоге имеют неустойчивое будущее с точки зрения страхового риска.
Ситуация, когда ожидания могут не оправдаться и не реализоваться.
3) Дистанционное страхование:
на любые пару центов своих средств вы будете иметь "датчики", которые будут определять страховой риск для дистанционной передачи и управления цепочкой страховой стоимости.
4) Устойчивость:
многие предложения имеют большое значение для страховых компаний, которые они могут заранее группировать и заранее определять страховые риски по ним, чем могут оказывать влияние на поведение
стартапов и их клиентов, предотвращая страховой риск. Такие манипуляции стимулируют стабильность страховой индустрии.
В 2017 ожидаема тенденция превращения страховых компаний в партнеров
вместо функций претензий по отношению к своим клиентам.
5) Смена культуры:
инновационные решения заставляют меняться интересы людей, тестируются новые подходы в бизнесе, происходит смена приоритетов под влиянием новых тенденций в стартапах.
Мир изменится.
Переведено специально для MMGP.ru