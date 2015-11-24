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5 безумных прогнозов в индустрии InsurTech

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Старый Сегодня, 19:26
#1
Форекс-блогер
 
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5 безумных прогнозов в индустрии InsurTech
5 безумных прогнозов в индустрии InsurTech по версии Маттео Карбоне.





В последние месяцы многие эксперты полагают, что специализированные порталы и социальные сети будут ведущими отраслями, которые помогут в развитии индустрии InsurTech в 2017 году.

Как и каждый год, инсайдеры отрасли выбирают свои любимые технологии и бизнес-модели. В этом случае речь идет о тенденции стартапов InsurTech, которых уже насчитывается более тысячи в сфере страхования.

1) Выход: существует множество поразительных историй появления стартапов в области InsurTech. Вполне возможно появление новых "единорогов" данной области - то есть стартапов, собравших более 1 миллиарда долларов инвестиций.

2) Реконверсия: другая сторона Луны. Большие фантастические усилия с увлекательными историями появления, которые в итоге имеют неустойчивое будущее с точки зрения страхового риска. Ситуация, когда ожидания могут не оправдаться и не реализоваться.

3) Дистанционное страхование: на любые пару центов своих средств вы будете иметь "датчики", которые будут определять страховой риск для дистанционной передачи и управления цепочкой страховой стоимости.

4) Устойчивость: многие предложения имеют большое значение для страховых компаний, которые они могут заранее группировать и заранее определять страховые риски по ним, чем могут оказывать влияние на поведение стартапов и их клиентов, предотвращая страховой риск. Такие манипуляции стимулируют стабильность страховой индустрии. В 2017 ожидаема тенденция превращения страховых компаний в партнеров вместо функций претензий по отношению к своим клиентам.

5) Смена культуры: инновационные решения заставляют меняться интересы людей, тестируются новые подходы в бизнесе, происходит смена приоритетов под влиянием новых тенденций в стартапах. Мир изменится.




Переведено специально для MMGP.ru
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