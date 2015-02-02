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в третий раз созданная тема с вопросом: Когда же откроют ветки обсуждения?

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Старый Сегодня, 18:55
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Москва
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 431
Благодарностей: 166
КП: 0.171
в третий раз созданная тема с вопросом: Когда же откроют ветки обсуждения?
Собственно удалили 2 уже такие темы. Это как минимум не профессионально и неуважительно по отношению к инвесторам. Сфера финансов предполагает должное отношение к участникам.
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