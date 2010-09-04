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Kanex готовит целую линейку аксессуаров для Apple Watch

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Kanex готовит целую линейку аксессуаров для Apple Watch

Производитель аксессуаров Kanex планирует расширить линейку GoPower сразу несколькими аксессуарами для Apple Watch. Компания представит на CES 2017 портативное зарядное устройство размером с брелок для ключей, внешний аккумулятор, а также автономный держатель для зарядки. После своего дебюта в январе GoPower Watch Mini обещает стать одним из самых миниатюрных решений для зарядки "умных" часов Apple Watch.

В миниатюрном корпусе устройства уместилась батарея на 1 000 мАч, которой будет достаточно для одной полной зарядки Apple Watch. Также имеется индикатор уровня заряда и кольцо для удобства переноски. Как и другие беспроводные зарядные устройства, GoPower Watch Mini начинает процесс зарядки только тогда, когда его магнитный контакт соприкасается с корпусом Apple Watch. Watch Mini будет продаваться за $59,95 и поступит в продажу в феврале 2017 года.


Кроме того, Kanex представит подставку с зарядкой для владельцев "умных" часов. Она получила название GoPower Watch Stand и снабжена адаптером питания, а также дополнительным USB-портом. Продажи GoPower Watch Stand также начнутся в феврале, а цена устройства будет равняться $79,95.

Помимо вышеупомянутых аксессуаров, Kanex предлагает портативный аккумулятор GoPower Watch Portable Battery. Ёмкость батареи составляет 4 000 мАч, при этом в ней используется такая же технология беспроводной зарядки, как и в официальных зарядных устройствах от Apple. Здесь также имеется дополнительный USB-порт для одновременной зарядки других девайсов. Стоимость аккумулятора GoPower Watch Portable Battery составит $100, но на B&H Photo его можно приобрести всего за $79,99

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