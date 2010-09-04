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В поисковой выдаче Google появились карточки с рецептами блюд

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В поисковой выдаче Google появились карточки с рецептами блюд

а последнее время поиск Google сильно преобразился. Всё чаще при поиске чего-либо вы можете получить не ряд ссылок по указанной теме, а карточку с конкретной информацией по вашему запросу. Это может быть высота горы, технические характеристики смартфона и многое другое. Такое решение экономит время, так как не нужно заходить на разные сайты и там искать нужную информацию. Теперь Google упрощает готовку, так как в поисковой выдаче отныне могут отображаться рецепты блюд.


Если ввести название нужного блюда, то на первом месте окажется несколько рецептов с разных источников с отзывами других пользователей, так что вам больше не нужно будет собирать информацию по разным сайтам.

Стоит отметить, что новая функция пока работает не со всеми языками, и далеко не все рецепты блюд можно найти таким образом.

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