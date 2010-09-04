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“Киевстар” открыл депозит в ПриватБанке

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“Киевстар” открыл депозит в ПриватБанке

Ведущий национальный оператор мобильной связи компания “Киевстар” и ПриватБанк подписали соглашение о размещении в банке корпоративного депозита компании. Как сообщил первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Сергеев, депозит компании на сумму 10 млн грн уже размещен на счетах банка.

“Расширения банковского сотрудничества с нашим стратегическим партнером компанией Киевстар является отличным сигналом для всего крупного бизнеса, как государственных так и частных компаний, использовать современные и надежные инструменты ПриватБанка, - говорит Олег Сергеев.

Как отметил президент компании "Киевстар" Петр Чернышов на своей странице в facebook, “ПриватБанк наш большой и системный партнер, мы всегда тесно сотрудничали с Приватбанком, а в новых реалиях, когда банк стал государственным, планируем еще более тесно работать вместе”.

Сегодня ПриватБанк обслуживает счета более чем 115 тысяч юридических лиц и 240 тысяч частных предпринимателей.

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новости, приватбанк
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