Группа TAС закрыла сделку по покупке Universal Bank

urobank Group продала свой дочерний банк. По информации пресс-службы ТАСкомбанка, закрылась сделка купле-продажи Universal Bank между Eurobank Group и уже новым собственником банка – группой ТАС, принадлежащей Сергею Тигипко.
С 26 декабря временно прекращены полномочия председателя правления Universal Bank Дмитрия Кузьмина, который занимал эту должность с 22 августа. Отныне и.о. главы правления стал Роман Гороховский – заместитель главы правления по корпоративному бизнесу.
С. Тигипко получил разрешение от АМКУ на покупку Universal Bank в ноябре этого года. 15 декабря акционеры финучреждения объявили дополнительный выпуск акций на 445 млн. грн.
Предполагается, что после сделки Universal Bank объединят с ТАСкомбанком.
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